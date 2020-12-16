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【華為OS】華為自強不息　鴻蒙OS 2.0手機開發者版本正式上線

科技 18:29 2020/12/16

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華為鴻蒙HarmonyOS 2.0 手機開發者Beta版今日正式上線。

除了iOS、Android，世界上還有第三個響當當的OS操作系統，華為鴻蒙HarmonyOS 2.0 手機開發者Beta版今日正式上線。

華為今（16日）召開新聞發佈會，華為消費者業務軟體部總裁王成錄於發表會表示，目前作業系統的碎片化阻礙了萬物互聯時代的業務創新，HarmonyOS 就是為了解決此問題而誕生，HarmonyOS 2.0 手機開發者 Beta 版正式推出。

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＞＞＞【5G手機】5G手機需求急增　傳蘋果計劃2021上半年增產30%

王成錄表示，有了鴻蒙系統，App不僅可在手機運行，只要是副屏幕的設備都可運行，包括冰箱、智能屏幕等。推出開發者版本，可為應用開發者帶來更多機會，只需要一次開發，就能適配更多設備，而不只是智能手機。值得關注的是，HarmonyOS本身不是專為智能手機開發的系統，而是面向更廣闊的 IoT（物聯網）平台。

據報，搭載鴻蒙系統的智能手機，UI設計與基於Android的EMUI 11基本無分別，消息人士指，未來手機鴻蒙系統正式上線時會有全新設計。華為在發佈會展示搭載鴻蒙系統手機的應用場景，在智能廚房場景，搭載鴻蒙系統的智能手機透過「碰一碰」方式，即可幫助智能設備聯網，聯網後，每次使用手機只需碰一下智能設備，就能控制該設備。

未來，廠商也可透過鴻蒙系統為智能設備軟件升級，增加新功能，使用者在使用搭載鴻蒙系統的手機時，不需要再下載App操控智能家居，而是透過鴻蒙系統即能快速使用，相當於將「萬物互聯」的體驗做到系統，此前提是智能設備和手機都運行鴻蒙系統。

＞＞＞微軟針對蘋果M1晶片釋出程式更新 改善Mac用戶體驗

責任編輯：李彥煒

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