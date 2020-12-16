2020年全球最吸金手遊　騰訊遊戲PUBG Mobile排名第一

▲ 據市場調研機構Sensor Tower報告指出，截至本年12月14日，騰訊旗下的《PUBG Mobile》手遊，其收益達到26億美元（約201億港元）。

近年手機遊戲市場發展迅速，現時每日均有大量手遊在程式商店中上架，到底今年哪一款手遊吸金力最強？據市場調研機構Sensor Tower報告指出，截至本年12月14日，騰訊旗下的《PUBG Mobile》手遊，受到眾多玩家青睞，其遊戲收益達到26億美元（約201億港元）。

據Sensor Tower報告指出，在本年1月1日至12月14日期間，累計收益超過10億美元（約77億港元）的手機遊戲共有兩款，分別為騰訊旗下的《絕地求生M（PUBG Mobile）》，以及《王者榮耀》（Honor of Kings）手遊。

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數據顯示，《絕地求生M（PUBG Mobile）》手遊 ，在App Store和Google Play兩大平台中，收益達到26億美元（約201億港元），較去年增長達64.3％，並登上全球吸金App排行榜首。《王者榮耀》（Honor of Kings）遊戲收益達到23億美元（約178億港元），排名第二。

另外，《Pokémon Go》手遊推出至今仍受到全球玩家歡迎，在全球吸金App排行榜中排名第三，其收益達到12億美元（約93億港元），較同期增長31.5％。另一款以色列公司Moon Active開發的《金幣大師》（Coin Master）位於排名第四位。而排名第五的手遊為《機器磚塊》（Roblox），其遊戲收益為11億美元（約85億港元） 。

責任編輯：李寶如