【輝瑞疫苗】德國不滿審批太慢 歐盟讓步提早8日

歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，對新冠疫苗的渴求越發急切。在德國明確表示，希望於聖誕節前通過輝瑞（Pfizer）疫苗的使用授權後，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱：EMA）決定提早8日，於下周一（21日）決定是否批准輝瑞疫苗的使用。

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歐盟藥品管理局正審批輝瑞疫苗，但被多個歐盟成員國質疑審批過程太長，而作出強烈反對。德國衛生部長施潘（Jens Spahn）早前直言，若EMA不迅速採取行動通過輝瑞疫苗，將會失去歐盟公民的信任。

施潘強調，德國希望歐盟可於聖誕節前通過使用輝瑞疫苗，以趕及德國於年底前開始接種疫苗的目標。

雖然德國有不少民眾抗拒接種疫苗，但德國政府亦希望盡快審批輝瑞疫苗。施潘於周日在討論新冠病毒的峰會上表示，若德國可以獨自決定審批該疫苗的話，過程「明顯會更加快」（markedly quicker）。

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另外，意大利衛生部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）亦表示，期望EMA可以提早批准使用輝瑞疫苗。

責任編輯：郭麗明