【疫市成交】業主要錢唔要貨 沙士盤傲雲峰減價求售　同區租客低市價6%執平貨

近期樓市不時見到減價求售的成交，近日一個在沙士期買入的傲雲峰3房單位，原業主擔心疫情再度緊張，決定減價求售，終被同區租客以1,088萬元買入，低過市價約6%。

中原地產中九龍傲雲峰分行副區域營業經理楊詠滔表示，傲雲峰本月至今暫錄約3宗成交，平均實用呎價17,994元。



分行最新促成一宗傲雲峰成交，單位為2座低層B室，實用面積663平方呎，建築面積885平方呎。三房套房間隔，擁西北單邊開揚景，業主最初開價1,200萬元，見近日疫情再次變得緊張，銀行估價亦偏軟，決定先沽貨觀望。

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最終該單位以1,088萬元易手，低市價約6%，單位折合實用呎價16,410元。新買家為同區租客，見屋苑三房造價低於1,100萬元感吸引，考慮片刻即拍板入市，成功趁低吸納。



據了解，原業主於2003年1月以約297萬元一手買入單位，持貨17年，賬面獲利791萬元離場，單位升值逾2.6倍。

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記者：李兆明