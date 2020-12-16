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【晚市禁堂食】荃灣廣場加推「聖誕滋味賞」　聖誕大餐低至5折兼有消費回贈

商業 18:21 2020/12/16

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荃灣廣場即日起至1月3日推出「聖誕滋味賞」，各大食肆推出低至5折優惠。（荃灣廣場提供圖片）

本港爆發第4波疫情，現時晚市再次禁堂食，因此，荃灣廣場即日起至1月3日推出「聖誕滋味賞」，於午市 (堂食或外賣自取)及晚市 (只限外賣自取) 時段，在任何食肆消費滿200元，即可獲贈20元贈券。另外，由12月18日起至1月3日，再加碼推出消費滿800元，更享120元贈券。

【晚市禁堂食】限聚令禁晚市堂食　一文看清香港、九龍、新界晚市外賣優惠詳情（優惠一覽/不斷更新）

【晚市禁堂食】信和6大商場推晚市外賣Jetso　5元買20元電子現金券高達25折

荃灣廣場旗下各大食肆推出低至5折優惠，精選聖誕大餐或餐飲優惠包括牛涮鍋指定精選套餐6折，齊齊分享2人餐優惠價190.8元，豐盛4人餐優惠價394.8元；La Postre指定精選二人聖誕套餐598元起；柳氏家外賣自取低至5折；莆田全日外賣自取7折；Crostini外賣自取優惠，指定套餐低至78折。

The Point by SHKP會員可透過手機應用程式預訂外賣，輸入荃灣廣場的「TWP30」優惠碼，可享外賣自取立減30元優惠，最高可享7折。另外，於荃灣廣場憑指定消費即送迪士尼或MARVEL精品，在周末消費滿指定金額，可換700元贈券。

【晚市禁堂食】Green Common推素食產品低至半價　餐廳外賣66折

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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