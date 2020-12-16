【錄音流出】《職業特工隊7》團隊違反社交距離 湯告魯斯震怒警告

全球新冠肺炎疫情繼續蔓延，雖然疫苗面世，卻傳來不少副作用，因此保持社交距離還是防疫的一大重點。荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的電影《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）正在英國倫敦拍攝。不過，有工作人員違反防疫規定，惹湯告魯斯震怒。湯告魯斯警告拍攝團隊，若再看到有工作人員違反防疫規定，那些工作人員就不用再留在拍攝團隊。

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據英國《太陽報》報道，聲稱取得一段屬於湯告魯斯的錄音，他指：「我們正處於黃金時期，因為我們的堅持，他們（其他工作人員）才能返回荷里活拍攝。因為各界相信我們，以及信任我們的工作。我每晚都在片場，與保險公司以及製片人講電話，他們正注視我們，並聘請我們拍電影。我們正在提供上千個的工作機會，你們這群人！我不想再看到有同類事情發生！」

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由於歐洲的疫情一直嚴峻，《職業特工隊7》繼2月於威尼斯拍攝後，拍攝工作一直處於停滯狀態，而電影公司一直嘗試在跟從抗疫措施的情況下，在英國繼續拍攝工作，有外媒指，湯告魯斯為免疫情耽誤電影拍攝進度，一度斥資50萬英鎊（約500萬港元）租郵輪，用作劇組人員赴挪威拍攝時的住宿，為電影工業盡心盡力。

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責任編輯：翁嘉陽