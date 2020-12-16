Nokia PureBook X14走中階市場　本周五正式接受預訂

▲ 網民在印度零售網站Flipkart發現，一款尚未正式發表的Nokia PureBook X14筆電，將會走中階路線，並於本週五（18日）開始接受預訂。

早前有消息指，Nokia將會透過授權第三方的形式，重新推出筆電產品。而最近就有網民在印度零售網站Flipkar t發現，一款尚未正式發表的Nokia PureBook X14筆電，將會走中階路線，並於本週五（18日）開始接受預訂。

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Nokia PureBook X14日前現身於印度零售網站Flipkart，新機配備14吋FHD解像度螢幕，邊框闊度只有4.8mm，採用Intel第十代Core i5處理器，搭配8GB RAM 和512B NVMe SSD儲存，並且預載Windows 10 Home系統。機身擁有兩組USB 3.1、一組USB 2.0和一組USB-C接口，另有HDMI輸出和3.5mm耳機咪高峰接口，支援Dolby Atmos音效的立體聲雙喇叭，並且內置46.7WHr電池。

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此外，Nokia此款筆電以窄邊框和纖巧機身作為賣點，採用啞黑色鎂鋁合金機身，重量僅1.1kg。定價為59,990印度盧比（約港幣6,314元），將於本週五開始在Flipkart網站上預售。不過，暫時未知會否推出至印度以外的其他市場。

責任編輯：施雯雯