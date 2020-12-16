【iMoney GIFTaway】送金記冰室鮑魚元蹄盆菜6人份量乙個 (價值$888)

名額6份

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第四波疫情下的限聚令，令大家無法外出慶祝節日，唔緊要，今次iMoney送你金記冰室鮑魚元蹄盆菜6人份量乙個 (價值$888)，讓你安坐家中🏠同屋企人溫馨做節。

以原隻元蹄及鮑魚為主打，配合大蝦🦞、花膠、花菇、蠔豉、鵝掌等十多款食材炮製，真材實料暖笠笠🔥🔥🔥，最適合一家人分享👨‍👩‍👧‍👦

🔷(6人份量) 豐衣足食原隻鮑魚元蹄盆菜 (零售價: 888)

🔶(12人份量) 盆滿缽滿原隻鮑魚元蹄盆菜 (零售價: 1,188)

✌️簡單兩步訂購盆菜

步驟1️⃣: 先付款

轉賬至恆生戶口255-894776-883

轉數快至流動電話9879 8328

或親身到各分店購買盆菜券

步驟2️⃣: 上網預訂

請於此連結 https://bit.ly/2Iugpx3 預約盆菜日期及分店 (請於取盆菜四天前預訂)

如想獲得禮品，立即登入以下網址登記：

https://bit.ly/3ahVLeP

截止日期﹕2020年12月21日（下午2時正）

鳴謝: 金記冰室



^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品(換領劵)將以順豐到付形式寄出。

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