  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (三) 22:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iMoney GIFTaway】送金記冰室鮑魚元蹄盆菜6人份量乙個 (價值$888)

理財智慧 22:00 2020/12/16

分享：

【iMoney GIFTaway】送金記冰室鮑魚元蹄盆菜6人份量乙個 (價值$888)

名額6份

iMoney訂戶優先

第四波疫情下的限聚令，令大家無法外出慶祝節日，唔緊要，今次iMoney送你金記冰室鮑魚元蹄盆菜6人份量乙個 (價值$888)，讓你安坐家中🏠同屋企人溫馨做節。

以原隻元蹄及鮑魚為主打，配合大蝦🦞、花膠、花菇、蠔豉、鵝掌等十多款食材炮製，真材實料暖笠笠🔥🔥🔥，最適合一家人分享👨‍👩‍👧‍👦

🔷(6人份量) 豐衣足食原隻鮑魚元蹄盆菜 (零售價: 888)

🔶(12人份量) 盆滿缽滿原隻鮑魚元蹄盆菜 (零售價: 1,188)

✌️簡單兩步訂購盆菜

步驟1️⃣: 先付款

轉賬至恆生戶口255-894776-883

轉數快至流動電話9879 8328

或親身到各分店購買盆菜券

步驟2️⃣: 上網預訂

請於此連結 https://bit.ly/2Iugpx3 預約盆菜日期及分店 (請於取盆菜四天前預訂)

如想獲得禮品，立即登入以下網址登記：

https://bit.ly/3ahVLeP

截止日期﹕2020年12月21日（下午2時正）

鳴謝: 金記冰室


^圖片只供參考
^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。
^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品(換領劵)將以順豐到付形式寄出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

下一篇文章

【國泰盈警】國泰料下半年虧損將遠超上半年 正積極籌備運送疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目
【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目
【理財熱話】夫婦擁千萬資產愁不夠退休儲備　網民：擔心不夠唯有繼續做
【理財熱話】夫婦擁千萬資產愁不夠退休儲備　網民：擔心不夠唯有繼續做
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級
【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級