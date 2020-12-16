研究：香港辦公室裝修成本排名跌2位　企業正評估支出及辦公空間需求

▲ 戴德梁行發佈《2020-2021亞太區辦公室裝修成本指南》研究報告，香港排行第9位，較去年下降2位。（資料圖片）

受疫情影響，近年裝修成本上升的現象不再。戴德梁行發佈《2020-2021亞太區辦公室裝修成本指南》研究報告，香港排行第9位，較去年下降2位，但仍然是大中華區辦公室裝修成本最高的城市，每方呎平均130美元（約1,014港元）。

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報告概述了亞太區31個地區的辦公室裝修成本，涵蓋傢俱、機電工程、建築工程、視聽或資訊科技網絡和其他雜項成本。結果顯示，亞太區辦公室裝修成本最高的城市中，順序為東京，大阪，名古屋和悉尼名列前4位；北京按年降3位，與上海一同並列第13位，已是中國辦公室裝修成本最昂貴的市場。

戴德梁行亞太區建築項目管理服務主管Tom Gibson表示，裝修成本下降的趨勢很有可能會持續下去，因為企業租戶不斷評估資本支出預算和辦公空間需求。隨著疫情後工作方式和工作重點的改變，企業更加重視辦公室空間是否配合高效率的辦公室策略和人力資源政策，從而更好地滿足企業的發展和財政目標。

戴德梁行香港建築項目管理服務主管張毅表示，展望2021年首季，因擴充及翻新辦公室的需求將減少，反而會出現更多強調設計上的靈活性，或因業務需要出現整合辦公室所引發的搬遷個案。

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責任編輯：朱悅瀅

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