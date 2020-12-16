【BNO移民】英鎊定存息最高10厘 花旗長綫看英鎊高見1.42

▲ 明天（12月17日）堪稱超級星期四，因歐美日3大央行議息。

明天（12月17日）堪稱超級星期四，因3大央行議息，除了備受關注的聯儲局會否加大買債、變相放水外；英倫銀行及日本央行也於當天，作今年內最後一次議息。雖然專家普遍預計，英美日的壓軸會議旗下政策利率不變；但卻緊盯英倫銀行會否再出口術，重提負利率。至於港人因明年1月底可以利用BNO移居英國，亦聚焦英鎊的走勢，即使這幾天脫歐頻傳佳音，外電指英國快將與歐盟達成初步協議，硬脫歐或有驚無險。不過，業界提醒困擾英鎊的另一潛藏炸彈，可能於明年上半年引爆，畢竟蘇格蘭又再提公投，冀醞釀獨立。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享建議，對英鎊有需要者，不妨在現水位小注低吸，再開立定存先賺息。

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王良享預計，英鎊由現時至年底約於1.3到1.355浮沉，視乎脫歐進程而勁玩過山車；但相信硬脫歐機會不大，或在聖誕前「傾掂數提早報佳音」；明年鎊滙的走向約為1.32至1.37。

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而大行如花旗，仍料長遠來看英鎊兌美元可重上1.4大關，更挑戰1.42高位；如以現滙約1.349計，即約有5.3%的潛在漲幅。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧認為，英歐仍然希望定下協議；但談判大限或繼續延期，現時唯一最重要的死綫是12月31日。就算有協議，雙方爭執或會持續。英鎊在這段時間會較為波動，暫時維持英鎊兌美元於未來6至12個月為1.37；長線目標預測則為1.42。

黃栢寧補充，雙方仍望達成協議；可惜，由於剩下的日子越來越少，企業可以準備的時間也漸減，無論是有序脫歐抑或乏協議，對企業成本無疑驟增，經濟亦顯然受到影響。而協議能否達成，可能影響企業的供應鍊。至於英倫銀行方面，貨幣政策委員會對負利率看法存有分歧，但即使是無協議脫歐，暫時不認為英倫銀行會採取負利率；反而1,500億英鎊的買債計劃仍存有彈性，可再作靈活部署，同時也可配合購買公司債券。

華僑永亨：未來兩周支持位1.25

上商研究部主管林俊泓預期，額外關稅進一步打擊英國早已脆弱的經濟，但相信英國財金官員仍觀察當地的經濟數據。萬一最壞情況發生，可能於明年次季起，或有機會實施負利率作對應。對來年英鎊的高低位測估，料介乎1.30到1.37，年底目標為1.37。

華僑永亨經濟師李若凡表示，英鎊最近曾衝上1.35的去年底以來最高水平，各界寄望英歐的分歧漸收窄；然而，捕魚權等癥結暫未化解，令鎊滙又再失守此重要關口；相信英倫銀行將按脫歐談判的最新形勢，從而調較貨幣政策立場。短期內英鎊仍甚波動，未來兩周的支持位為1.25，阻力區在1.35；兌港元或考驗9.6895至10.465區間。

東亞銀行 （00023） 高級外滙市場策略師葉澤恆不約而同認為，脫歐已屆倒數的生死關頭，僅餘兩周；無序脫歐的風險已驟減，深信英歐望解決脫歐後，可各自專注抗疫。

傳美再增購債券 推低債息挺經濟

此外，明天全球聚焦美息，綜合外電的分析，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），於今年最後一次會議或再採行動，市傳在現行每月買債約800億美元，再增購約200億美元的長期債券，令債息續走低，變相力挺經濟。

本來美國經濟已呈拐點，不算太差，疫苗又有突破；適逢歲晚收爐，王良享指聯儲局暫毋須急於寬鬆。不過，另有「花生友」分析，市傳鮑威爾為保飯碗而放水，畢竟美國下任總統拜登（Joe Biden）可能大換班，甚至連聯儲局掌舵人也換帥。而拜登新內閣重臣以女當家為主，如前聯儲局主席耶倫（Janet Yellen）成為首位女財長等。

另方面，日本央行明天也作今年壓軸會議，瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰料負息暫難改；惟日本或再間接放水，以便在現市況疫情惡化，再推刺激經濟方案。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪