【海洋公園】收入跌六成靠政府補助轉虧為盈　一年內共有 525 隻動物死亡

海洋公園截至今年6月底年度業績，收入按年挫59%至7.17億元，經營虧損淨額達11.7億元，計入早前已獲政府批出的30.8億元補助金，海洋公園由虧轉盈，年度盈餘19.2億元。

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海洋公園在業績中亦公布了園內動物的統計數字，在過去一年2019年7月1日至2020年6月30日，園內共有525隻動物死亡，當有476隻是在展示期間死亡。死亡的動物中，以魚類為最多佔474條，其次為26 隻鳥類、15隻陸上哺乳類動物、6 隻兩棲類動物、3隻爬行類動物及1隻海洋哺乳類動物。

過去一年在海洋公園內死去的動物

海洋哺乳類動物 剛出生的斑海豹 陸生哺乳類動物 11隻出生不到一天和1隻不足兩個月大的的狐 ；一隻老年的小爪水獺因腎衰竭而被安排接受安樂死；以及1隻紅頸袋鼠和1隻侏狨因疾病去世 雀鳥 18隻已屆老年或已超出其品種的平均壽命，或是於觀鳥園搬離大樹灣前點算時才被加入紀錄，或到公園前沒有出生紀錄而年齡不詳的雀鳥 其餘包括1隻靛冠噪 、1隻巴布亞企鵝、1隻國王企鵝、1隻斑皇鳩，牠們因各種疾病或未能確定死因而未能存活超過一個月；1隻白額綠鸚哥、２隻圭亞那小巨嘴鳥因疾病去世，和1隻紅眼鸚哥因創傷去世。 爬行類動物 1隻被拯救的綠鬣蜥因病離世，1條被拯救的地毯蟒因疾病而接受安樂死，和1隻巴西龜未能確定死因 兩棲類動物 3隻已超出其品種平均壽命的青蛙、2隻紅眼樹蛙分別因屍體自行分解而未能確定死因和因疾病離世，以及1隻因屍體自行分解而未能確定死因的毒箭蛙 魚類 有33條及441條分別在檢疫和展示期間死亡。而於展示期間死亡的魚類中，大部分屬於壽命不超過5年的品種，包括金魚、熱帶淡水魚、梳蘿、蝶魚及刀片魚，牠們的死因分別為年老、疾病、安樂死和不確定死因

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責任編輯：楊子瑩