三星Galaxy S21官方渲染圖曝光　或搭載最新驍龍888晶片

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早前有消息透露，三星（Samsung）會於明年1月14日，發布新款旗艦Galaxy S21系列手機。隨著發布會的日子愈來愈近，網上最近流出Galaxy S21官方渲染圖，手機採用打孔全屏幕設計。
最近，外國網民Evan Blass發布一張Galaxy S21手機渲染圖，從圖中可看出，Galaxy S21採用打孔全面屏設計。另外有消息透露，手機屏幕為6.2吋，具有120Hz屏幕刷新率，內置電池容量為4000mAh。Evan Blass更表示，Galaxy S21系列將包括Galaxy S21、S21 Plus以及S21 Ultra三款手機。
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他指出，此三款手機均搭載高通最新的驍龍888 5G晶片，内置256GB儲存容量，而S21 Plus電池容量為4800mAh，S21 Ultra則配備5000mAh電池容量。最近有消息傳出，届時三星不但推出Galaxy S21系列手機，同時亦會發布Galaxy Buds Pro無綫藍牙耳機等多款產品。
責任編輯：李寶如