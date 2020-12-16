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工作人員涉違防疫規定 湯告魯斯怒斥全場錄音流出

環球社會熱點 17:29 2020/12/16

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工作人員涉違防疫規定 湯告魯斯怒斥全場錄音流出

新冠肺炎疫情全球大流行，荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的電影《職業特工隊7》（Mission: Impossible 7）正在英國倫敦拍攝。不過，有工作人員違反防疫規定，惹湯告魯斯震怒。湯告魯斯揚言，若再看到有工作人員違反防疫規定，那些工作人員就要執包袱回家。

北韓據報買俄羅斯疫苗 金正恩料不會接種 【下一頁】

英國《太陽報》取得一段據報是湯告魯斯的錄音，湯告魯斯指：

「我們正處於黃金時期，因為我們的堅持，他們（其他工作人員）才能返回荷里活拍攝。因為各界相信我們，以及信任我們的工作。我每晚都在片場，與保險公司以及製片人講電話，他們正注視我們，並聘請我們拍電影。我們正在提供上千個的工作機會，你們這群人！我不想再看到有同類事情發生！」

湯告魯斯恐《職業特工隊7》延期 500萬租郵輪拍攝 【下一頁】 

湯告魯斯再斥：

「如果我再看到你們這樣做，我就要你們執包袱。」

新冠肺炎疫情於歐洲大規模爆發，《職業特工隊7》繼2月於威尼斯拍攝後，拍攝工作一直處於停滯狀態，而電影公司一直嘗試在跟從抗疫措施的情況下，在英國繼續拍攝工作。

外媒早前報道，湯告魯斯為免疫情耽誤電影拍攝進度，一度斥資50萬英鎊（約500萬港元）租郵輪，用作劇組人員赴挪威拍攝時的住宿。

責任編輯：林嘉莉

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