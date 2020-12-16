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【ET講股通】孫運喜：兩件大事 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:06 2020/12/16

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港股全日反覆向好，恒指收報26460點，升253點。大市總成交1,290億元。騰訊 （00700） 反彈2%，工行 （01398） 跌1.3%。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，個別股份的利好「小事」推動大市向好，瑞聲 （02018） 升3%，主因受惠蘋果iPhone增產。惟受累高層離職消息及遭MSCI剔出指數的中芯 （00981） ，股價跌近5%。

恒指料20天綫下窄幅爭持

整體大市未見明顯方向，成交量亦未配合，主因市場正在觀望兩件「大事」。第一件：歐盟繼中美後出手，擬加強對科網巨企的監管，特別是針對社交媒體上的假消息及巨企反競爭行為。第二件：明天凌晨聯儲局公布議息結果，市場關注會否加碼買債，抑或是在疫情逐步受控下，按兵不變。若美10年債息突破1厘，恐引發股市動盪。

港股方面，假期氣氛濃厚，預期續在20天綫及保歷加通道底部之間窄幅爭持。

【「ET講股通」問股環節，包括︰信達生物、中移動、東風、信義光能、美團、泰格醫藥、康方生物、工行、中海油、北控清潔能源立即觀看

 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
 

欄名 : ET講股通

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