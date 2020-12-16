【ET講股通】孫運喜：兩件大事 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

港股全日反覆向好，恒指收報26460點，升253點。大市總成交1,290億元。騰訊 （00700） 反彈2%，工行 （01398） 跌1.3%。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，個別股份的利好「小事」推動大市向好，瑞聲 （02018） 升3%，主因受惠蘋果iPhone增產。惟受累高層離職消息及遭MSCI剔出指數的中芯 （00981） ，股價跌近5%。

恒指料20天綫下窄幅爭持

整體大市未見明顯方向，成交量亦未配合，主因市場正在觀望兩件「大事」。第一件：歐盟繼中美後出手，擬加強對科網巨企的監管，特別是針對社交媒體上的假消息及巨企反競爭行為。第二件：明天凌晨聯儲局公布議息結果，市場關注會否加碼買債，抑或是在疫情逐步受控下，按兵不變。若美10年債息突破1厘，恐引發股市動盪。

港股方面，假期氣氛濃厚，預期續在20天綫及保歷加通道底部之間窄幅爭持。

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