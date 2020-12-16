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中年漢將晶片「偷龍轉鳳」 用假提款卡盜取約32萬元

環球政經 17:08 2020/12/16

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警方破獲一宗信用卡盜竊案，拘捕一名49歲本地男子。該男子於秀茂坪區內一些位置較隱蔽的屋邨信箱下手，偷取多個住戶的信用卡信件，再偷取信用卡的晶片製造假卡，在到櫃員機提款約32萬元。昨日（15日）男子再次使用假卡提款時，被埋伏的探員拘捕，涉嫌「盜竊」及「偽造罪」被拘留調查。

【台灣詐騙案】中學學歷台男無牌行醫 售賣自家製「藥汁」 賺逾200萬台幣：【下一頁

男子主要以「偷龍轉鳳」的手法獲得晶片，疑犯得到信用卡後，首先會移除信用卡上的晶片，將晶片裝在假卡上，及後再將假晶片裝回受害人的信用卡，放回信封，再放入信箱。

【滙豐調查】8成港人曾成騙徒目標 26%中伏 25至39歲最易墜網上情緣騙案：【下一頁

探員在男子住所檢獲28粒晶片，相信由不同的信用卡提取而來，又發現多張屬於不同人士的信用卡、銀行卡、等證件，當中包括三張已報失的身份證。警方會向發卡機構作調查， 不排除會有進一步拘捕行動。

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責任編輯：翁嘉陽

偽造 晶片 信用卡

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