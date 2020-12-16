【2021展望】瑞信予恒指明年目標3萬點　看好工業及消費板塊

瑞信發表2021預測報告，指明年恒指目標為30000點、MSCI中國指數目標為122點、滬深300指數目標5600點，提供分別13%、17%及13%的潛在上升空間。

報告指出，2020年第4季中國經濟繼續強勁勢頭，並相信未來幾年的消費將可能成為經濟增長主要驅動力。在新的模型組合中，繼續看到新冠疫情後周期復甦，建議增持工業和消費行業板塊；同時籲減持醫療保健和房地產板塊。

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瑞信預期，2021年全球經濟持續復甦，儘管資本市場存在不確定性，但中國繼續在政府大力支持下推進改革開放。相對於其他地區，中國已經處於復甦的正確軌道上，在行業之間切換波動性降低。展望未來，盡管有政策及監管風險，但認為中國股票，包括A股有上升空間。

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記者：李兆明