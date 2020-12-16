【國泰盈警】國泰11月貨運運載率升至78%　客運未見起色

▲ 全球新冠肺炎疫情持續，國泰航空（00293）11月運力未有改善。

全球新冠肺炎疫情持續，國泰航空 （00293） 11月運力未有改善。客運方面，11月份載客3.78萬人次，按年跌98.6%，乘客運載率下跌61.5個百分點至18.5%；但貨運運載率見上升，上月運載貨物及郵件11.7萬公噸，按年下跌 34.3 %，運載率上升9個百分點至77.7 %。

國泰航空料下半年虧損逾百億元【下一頁】

貨運需求上升

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，貨運需求於月內續增，主要由電子商貿帶動，加上電子產品、鮮貨及 汽車零部件的貨運量亦見暢旺，公司充份利用貨機機隊運作所有定期航班，亦於月內營運 728 對只載 貨的客運航班，較10月份增加 152 對（即 26%）。

部分區內市場表現稍佳

林紹波指，11月中旬政府進一步收緊隔離檢疫措施前，從加拿大和澳洲返港的客運量相對較為理想，由於疫情在歐洲多國持續惡化，長途航線尤以英國及歐洲大陸的航班需求持續疲弱。部分區域市場的表現稍佳，例如往返印尼的客運量升勢由10月持續至11月。由內地前往日本的航班需求亦有見回復，尤以最近恢復的大阪航線更為顯著。

他續指，對往返香港及新加坡的航空旅遊氣泡延期啟動，感到十分失望，但完全支持有關當局的決定，並恢復了以往每週三班往返新加坡的非旅遊氣泡航班，至12月底為止。

相關文章：

【人事變動】國泰CFO轉至太古任CFO 馬天偉出任太古、太地及國泰董事 明年4月生效

【航空告急】傳國泰機場貴賓室外判商Sodexo炒150人

更多航空相關文章