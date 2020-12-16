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【內險股】新華保險首11個月保費收入按年升近18%　一文看清內險首11個月保費收入

股市 19:13 2020/12/16

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新華保險（01336）首11個月內累積原保險保費收入為1451.5億元，按年升11.5%。

內地保險公司近日陸續公布今年首11個月保費收入，本文將綜合多間內險公司的首11個月保費收入。

中國平安

中國平安 （02318） 首11個月壽險個人新業務收入為1108.2億元 （人民幣，下同），按年跌14.7%，總計壽險個人及團體業務新業務保費（11月）為1326.9億元，按年跌10.7%。

另外，財產保險業務首11個月收入錄得2624.4億元，按年升7.7%。平安壽險及健康業務首11個月共錄得4672.8億元，按年跌2.5%。

中國人壽

中國人壽 （02628） 首11個月累計原保險保費收入為5,862億元，按年升8.3%。

中國人保 

中國人民保險 （01339） 首11個月人保財險原保險保費為3,989.2億元，按年升1.1%。人保壽險原保險保費為903.8億元，按年跌4.2%，人保健康原保險保費為306.2億元，按年升46.3%。

新華保險

新華保險 （01336） 首11個月內累積原保險保費收入為1525.7億元，按年升17.2%。

中國太平 

中國太平 （00966） 首11個月人壽保險業務收入為1363.3億元，按年升2.8%。財產保險業務收入為255.7億元，按年升4.4%，養老保險業務收入為51.7億元，按年升17.8%。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 中國太平（00966） 中國人民保險集團（01339） 新華保險（01336） 中國人壽（02628） 中國平安（02318）

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