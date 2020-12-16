【國泰盈警】國泰航空料下半年虧損遠超上半年　正籌備運載需低溫冷藏的疫苗產品

▲ 國泰航空預期，下半年的虧損將大幅高於在中期業績時已公佈的上半年虧損。國泰上半年淨虧損98.65億元。

國泰航空 （00293） 發盈警，連同於10月時已公佈的額外重組及減值支出，以及截至年底的額外飛機減值，預期下半年的虧損將大幅高於在中期業績時已公佈的上半年虧損；國泰上半年淨虧損98.65億元。國泰解釋，按照12月的運力，國泰下半年的平均運力僅為疫情前水平的8.4%，上半年的平均運力則為34.3%。

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國泰航空指，12月通常是旅遊旺季，但年底的客運需求並未見明顯起色，長途航班的需求持續疲弱，將繼續倚重區內航線。基於復甦步伐緩慢，預計12月的客運運力約為疫情前水平的9%，2021年1月則微調至約10%多的水平。

貨運方面，國泰航空表示，即將於12月中開辦前往澳洲荷伯特（Hobart）的季節性貨運航線，將塔斯曼尼亞的鮮貨產品出口至亞洲各地。

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特殊貨物方面，國泰航空、國泰貨運站及香港機場地勤服務已取得國際航空運輸協會（IATA）的獨立醫藥物流驗證中心–藥品（CEIV Pharma）的更新認證，正積極籌備運載有時限及需低溫冷藏的疫苗產品。

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編輯：陳韻妍