  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (三) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳洲疫情】連續13日本地零確診斷纜 機場職員中招

環球社會熱點 18:34 2020/12/16

分享：

新冠肺炎疫情反覆，澳洲相隔近兩星期再度出現本地新冠肺炎確診個案。澳洲人口最多的新南威爾士州（New South Wales）於本周三報告指，澳洲一名45歲男機場工作人員於新冠病毒測試中呈陽性反應。澳洲新南威爾士州正商討更改國際航班機組人員的隔離措施。

政府擬強制入境需出示接種新冠疫苗證明 【下一頁】

新南威爾士州衛生部部長哈澤德（Brad Hazzard）向傳媒表示，一名45歲的男機場工作人員確診患上新冠肺炎，其日常工作需要與國際航班的機組人員接觸，負責接送他們往來至機場。

當局接下來48小時會於航空公司商討，建議更改現有機組人員的隔離措施。

哈澤德透露，目前傾向要求對入境新南威爾士州的國際航班機組人員，與外地遊客一樣需要隔離。但他指出，外地旅客入境澳洲需要隔離14日，但機組人員則無須接受長時間強制隔離。

新西蘭同意與澳洲建旅遊氣泡 明年首季實施 【下一頁】

他亦表示，儘管澳洲似乎成功遏止新冠病毒於社區傳播，但同時亦不能忽視境外的新冠病毒透過邊境傳入。

澳洲對上錄得本地新冠肺炎個案為本月3日，為悉尼一名酒店檢疫人員對新冠病毒檢測呈陽性反應。而國內至今錄得逾2.8萬宗新冠肺炎確診，906名患者死亡。同時估計存有少於50宗的確診個案，主要來自正在酒店隔離的海外旅客。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【移民澳洲】再現包食宿避暑筍工 南極工作人工最高57萬
2020/11/27
【移民澳洲】再現包食宿避暑筍工 南極工作人工最高57萬
【移民澳洲】近百萬人英語欠佳 政府擴大新移民免費課程
2020/12/11
【移民澳洲】近百萬人英語欠佳 政府擴大新移民免費課程
【新冠疫苗】澳洲疫苗研發失敗 測試者呈HIV假陽性反應
2020/12/11
【新冠疫苗】澳洲疫苗研發失敗 測試者呈HIV假陽性反應
【旅遊氣泡】新西蘭同意與澳洲建旅遊氣泡 明年首季實施
2020/12/14
【旅遊氣泡】新西蘭同意與澳洲建旅遊氣泡 明年首季實施
【移民澳洲】移民減令樓市供過於求 拖低主要城市樓價
2020/12/15
【移民澳洲】移民減令樓市供過於求 拖低主要城市樓價
傳染病 疫情 澳洲 新南威爾士州 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】特朗普未必輸？共和黨推「另類選舉人」為其投票
【美國大選】特朗普未必輸？共和黨推「另類選舉人」為其投票
【英國疫情】英格蘭發現新變種新冠病毒 或為擴散成因
【英國疫情】英格蘭發現新變種新冠病毒 或為擴散成因
新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間18:00）
【輝瑞疫苗】網上瘋傳「面癱照」原來是假 去年已流傳
【輝瑞疫苗】網上瘋傳「面癱照」原來是假 去年已流傳
【美國大選結果】拜登成候任總統 獲共和黨人祝賀（不斷更新）
【美國大選結果】拜登成候任總統 獲共和黨人祝賀（不斷更新）
【美國大選】「另類選舉人」曾助甘迺迪當選 惟特朗普難抄橋成功
【美國大選】「另類選舉人」曾助甘迺迪當選 惟特朗普難抄橋成功