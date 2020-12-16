【澳洲疫情】連續13日本地零確診斷纜 機場職員中招

新冠肺炎疫情反覆，澳洲相隔近兩星期再度出現本地新冠肺炎確診個案。澳洲人口最多的新南威爾士州（New South Wales）於本周三報告指，澳洲一名45歲男機場工作人員於新冠病毒測試中呈陽性反應。澳洲新南威爾士州正商討更改國際航班機組人員的隔離措施。

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新南威爾士州衛生部部長哈澤德（Brad Hazzard）向傳媒表示，一名45歲的男機場工作人員確診患上新冠肺炎，其日常工作需要與國際航班的機組人員接觸，負責接送他們往來至機場。

當局接下來48小時會於航空公司商討，建議更改現有機組人員的隔離措施。

哈澤德透露，目前傾向要求對入境新南威爾士州的國際航班機組人員，與外地遊客一樣需要隔離。但他指出，外地旅客入境澳洲需要隔離14日，但機組人員則無須接受長時間強制隔離。

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他亦表示，儘管澳洲似乎成功遏止新冠病毒於社區傳播，但同時亦不能忽視境外的新冠病毒透過邊境傳入。

澳洲對上錄得本地新冠肺炎個案為本月3日，為悉尼一名酒店檢疫人員對新冠病毒檢測呈陽性反應。而國內至今錄得逾2.8萬宗新冠肺炎確診，906名患者死亡。同時估計存有少於50宗的確診個案，主要來自正在酒店隔離的海外旅客。

責任編輯：郭麗明