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【宅經濟】桔梗姐妹店Lagom Kaffe X 日本TOFFY　聖誕節限定精品咖啡套裝

商業 17:05 2020/12/16

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本地疫情爆發第四波，即使臨近佳節，但限聚令收緊下亦難以外出聚餐。台灣過江龍品牌桔梗，疫市在牛頭角開設姐妹店Lagom Kaffe，更聯乘日本TOFFY，推出聖誕節限定精品咖啡套裝，適合在家中享受輕鬆時光。

【晚市禁堂食】冬至、聖誕西餐生意皆淡靜　改推聖誕節一人便當

Lagom Kaffe今次聯乘日本TOFFY，推出聖誕節限定精品咖啡套裝，套裝包括人氣TOFFY自動研磨咖啡機及Lagom Kaffe獨家烘焙咖啡豆，讓大家在疫情底下，仍可以在家品嚐到樂感的咖啡原味道。

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Lagom Kaffe獨家烘焙咖啡豆有兩款口味，包括偏向堅果口味的Brazil Fazenda及偏向酸甜的Ethiopia Guji Natural G1。配合日本TOFFY Aroma 自動研磨咖啡機，一個按鈕就可以做到磨豆及濾煮，3分半鐘內由咖啡豆製作成一杯芳香醇厚的咖啡。

這次節日限定精品咖啡套裝，可以從網上樂感APP及樂感門市訂購，原價1508元，現以節日限定價1088元出售。 從網上平台預訂，更可獲73折優惠。

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責任編輯：葉泳珊

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