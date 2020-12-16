  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (三) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國禁令】MSCI明晟宣布下月5日起 剔除10隻中資指數成分股

股樓投資 17:56 2020/12/16

分享：

再有指數公司宣布從旗下指數，剔除捲入華府禁令的中資企業成分股。MSCI明晟公布，公司會將10間中資企業的股票剔出旗下指數。公司將在2021年1月5日從部分指數剔除有關股票，至於該些公司的子公司或關聯公司則不受影響。MSCI表示，今次剔除行動是根據來自美國以及其他地方的百多名市場參與者的回應而作出。MSCI同時稱，將會新推出多項指數，包括新興市場指數，以容納這些受到影響的中資股份。

【2021展望】中泰國際料恒指上半年呈現慢牛市格局 薦18隻港股為行業首選   詳情請看【下一頁

【大行點睇】瑞信予18隻內房股最新評級及目標價一覽 當中10股獲看好跑贏大市   詳情請看【下一頁

MSCI明晟指數剔除10隻中資股一覽：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

MSCI估計，被剔除中資股分別等同MSCI新興市場指數的0.28%權重，以及MSCI全國家世界指數的0.04%權重

較早前，富時羅素已率先剔除8隻中資股，及後標普道瓊斯指數公司，更從旗下股票及債券指數，剔出21隻中資成分股。而在上周，納斯達克公司加入變動成分股,剔除4隻中資股。

美國現任總統特朗普較早前簽署行政命令，禁止美國公司及個人，直接或透過基金持有35間屬於不同領域，被指和內地軍方有聯繫的中資企業，並且於下月即明年1月起，不能購買，投資包括有關中資企業的新興巿場基金。而目前進行上述有關投資的美國投資者，最遲也要在明年11月撤出有關投資。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

經濟

上一篇文章

【錄音流出】《職業特工隊7》團隊違反社交距離 湯告魯斯震怒警告

下一篇文章

【新股IPO】藍月亮首日掛牌最多曾升25% 午後升幅收窄 收市升13% 一手賺860元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級
【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目
【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知