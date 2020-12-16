【美國禁令】MSCI明晟宣布下月5日起 剔除10隻中資指數成分股

再有指數公司宣布從旗下指數，剔除捲入華府禁令的中資企業成分股。MSCI明晟公布，公司會將10間中資企業的股票剔出旗下指數。公司將在2021年1月5日從部分指數剔除有關股票，至於該些公司的子公司或關聯公司則不受影響。MSCI表示，今次剔除行動是根據來自美國以及其他地方的百多名市場參與者的回應而作出。MSCI同時稱，將會新推出多項指數，包括新興市場指數，以容納這些受到影響的中資股份。

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MSCI明晟指數剔除10隻中資股一覽：

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MSCI估計，被剔除中資股分別等同MSCI新興市場指數的0.28%權重，以及MSCI全國家世界指數的0.04%權重

較早前，富時羅素已率先剔除8隻中資股，及後標普道瓊斯指數公司，更從旗下股票及債券指數，剔出21隻中資成分股。而在上周，納斯達克公司加入變動成分股,剔除4隻中資股。

美國現任總統特朗普較早前簽署行政命令，禁止美國公司及個人，直接或透過基金持有35間屬於不同領域，被指和內地軍方有聯繫的中資企業，並且於下月即明年1月起，不能購買，投資包括有關中資企業的新興巿場基金。而目前進行上述有關投資的美國投資者，最遲也要在明年11月撤出有關投資。

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