平過銀行估價都照賣　樓市「響警號」抑或杞人憂天？

疫情肆虐，再有買家減價賣樓，甚至不惜低市價出售單位，就連港島半新盤也不例外。中原陳偉華說，灣仔囍匯3座中層C室，實用面積443平方呎，剛以1,138萬元易手，實用呎價約25,688元。據滙豐銀行網上估價資料顯示，上述單位約值1,215萬元，即是說，上述單位成交價平過銀行估價77萬元。

一般來說，若是同座同室，相隔一、兩層的單位，樓價相距不會太大。不過，翻查成交紀錄，今年5月，同座高兩層的同室單位，以1,260萬元易手。換言之，今次易手的單位雖然稍低兩層，但售價相距122萬元。

此外，市場消息指，青衣翠怡花園4座低層C室，實用面積365平方呎，剛以455萬元易手，創屋苑今年新低。據滙豐銀行網上估價資料顯示，上述單位成交價比估值低15%。

值得留意的是，自第四波疫情爆發，多了業主減價賣樓，個別屋苑成交價更跌至低於銀行網上估價。不過，重要的是，這是否代表樓價即將下跌？事實上，網上估價主要以市場成交基礎配合樓價水平，以及以估價程式定出，由於市況變化快，故可能出現網上估價滯後的情況。因此零星的低估價成交意義不大，若情況持續，令市場交投氣氛逆轉，就要留意。

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