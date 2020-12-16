  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (三) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

平過銀行估價都照賣　樓市「響警號」抑或杞人憂天？

股樓投資 17:48 2020/12/16

分享：

疫情肆虐，再有買家減價賣樓，甚至不惜低市價出售單位，就連港島半新盤也不例外。中原陳偉華說，灣仔囍匯3座中層C室，實用面積443平方呎，剛以1,138萬元易手，實用呎價約25,688元。據滙豐銀行網上估價資料顯示，上述單位約值1,215萬元，即是說，上述單位成交價平過銀行估價77萬元。

一般來說，若是同座同室，相隔一、兩層的單位，樓價相距不會太大。不過，翻查成交紀錄，今年5月，同座高兩層的同室單位，以1,260萬元易手。換言之，今次易手的單位雖然稍低兩層，但售價相距122萬元。

此外，市場消息指，青衣翠怡花園4座低層C室，實用面積365平方呎，剛以455萬元易手，創屋苑今年新低。據滙豐銀行網上估價資料顯示，上述單位成交價比估值低15%。

值得留意的是，自第四波疫情爆發，多了業主減價賣樓，個別屋苑成交價更跌至低於銀行網上估價。不過，重要的是，這是否代表樓價即將下跌？事實上，網上估價主要以市場成交基礎配合樓價水平，以及以估價程式定出，由於市況變化快，故可能出現網上估價滯後的情況。因此零星的低估價成交意義不大，若情況持續，令市場交投氣氛逆轉，就要留意。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【愈租愈平】平租盤比例增加　太古城月租跌穿1.6萬【下一頁

【樓市現象】疫情續嚴峻業主走貨為上一減再減 累減15%才成功沽康怡3房 低市價7%【下一頁

【租樓理財】只要肯講價　隨時有驚喜　租金平市價一成　進駐大坑半山【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【買樓理財】疫市不慌不忙　423萬上車做業主
2020/12/11
【買樓理財】疫市不慌不忙　423萬上車做業主
【粉嶺上車盤】疫情造就「上車」機會　到粉嶺置業　首期不用50萬
2020/12/11
【粉嶺上車盤】疫情造就「上車」機會　到粉嶺置業　首期不用50萬
【危中有機】麗晶花園首錄成交　兩房賣600萬　代理：無業主肯大平賣
2020/12/15
【危中有機】麗晶花園首錄成交　兩房賣600萬　代理：無業主肯大平賣
【買樓理財】北角半新盤　入伙僅2年　交通極方便　首期不用45萬
2020/12/15
【買樓理財】北角半新盤　入伙僅2年　交通極方便　首期不用45萬
平過銀行估價都照賣　樓市「響警號」抑或杞人憂天？
今日
平過銀行估價都照賣　樓市「響警號」抑或杞人憂天？
二手市場 估價 翠怡花園 囍滙

上一篇文章

【新股IPO】藍月亮首日掛牌最多曾升25% 午後升幅收窄 收市升13% 一手賺860元

下一篇文章

【2021展望】瑞信予恒指明年目標3萬點　看好工業及消費板塊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級
【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目
【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知