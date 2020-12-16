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【逆市開店】珠寶品牌Sennet Frères「踩過界」設婚紗店　張敬軒任品牌歷史顧問

商業 16:33 2020/12/16

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法國鐘錶珠寶品牌Sennet Frères於銅鑼灣設立首間婚紗禮服概念店，任命張敬軒為常任品牌歷史顧問。（Sennet Frères提供圖片）

疫情衝擊本港零售業，法國鐘錶珠寶品牌Sennet Frères卻逆市重臨香港，現時於銅鑼灣羅素街22號設立首間婚紗禮服概念店。

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概念店樓高四層，地舖大廳至三層均為各個系列的展示區及試身室，展示區陳列2021春夏系列的婚紗及晚裝作品，頂層則為品牌歷史及文物展覽廳。

而於營業期間，Sennet Frères概念店更會舉行各種婚禮資訊節目和互動環節，令各位準新郎新娘能更全面地了解各項婚嫁知識，包括婚紗攝影、婚禮妝容、禮服挑選以及場地資訊等實用貼士，並透過高清5G直播技術，在疫情之中，為城中有情人帶來更多重要而實用的婚嫁資訊。

Sennet Frères於2019年底展開重組工作，並重新策劃業務方向，最後敲定業務改以婚紗、晚裝及珠寶首飾重新啟航。2020年中，Sennet Frères 正式任命張敬軒為常任品牌歷史顧問，邀請著名設計師姚子裕（Kev Yiu）為品牌擔任首席創意及設計總監，更邀得著名婚嫁品牌 Alexander Hera 成為合作夥伴，攜手打造全新的Sennet Frères高級訂製婚紗禮服品牌。

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責任編輯：朱悅瀅

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