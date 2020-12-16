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AlipayHK與專營巴士合作　未來可以二維碼付款

理財智慧 19:51 2020/12/16

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AlipayHK（支付寶香港）宣布，已與所有專營巴士公司達成合作協議，並已於部份九巴、新巴、城巴和新大嶼山巴士上安裝二維碼收款系統，將於短期內在部分巴士路線試行，不日全面上線。

除了以通勤為主的九巴、新巴和城巴外，AlipayHK旗下的「EasyGO 易乘碼」亦已拓展至全線共27條新大嶼山巴士線，該巴士線除了覆蓋不同的大嶼山港鐵站外，更連接了不同的交通樞紐和旅遊熱點，如天壇大佛、大澳、梅窩、昂坪及機場，在週末郊遊的路上亦能使用AlipayHK繳付車費。

AlipayHK希望將EasyGo服務拓展至海上交通，目前已與個別渡輪服務營辦商達成合作協議。Alipay Payment Services (HK) Limited行政總裁陳婉真表示：「經過團隊不斷努力，很高興見到EasyGo將全面涉足小巴、公共巴士、鐵路服務甚至渡輪等領域，有信心全面打通本地出行場景，很快可為廣大市民提供既衞生安全，又便利的無接觸交通出行選擇。隨著AlipayHK智慧出行網絡逐步完善，透過交通網絡數據分析和精密計算，可有效提升交通工具營辦商服務質素，提升用戶出行體驗，有助智慧城市交通運輸資源的運作和未來整體城市規劃的改進。」

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責任編輯：黎淑雯
 

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