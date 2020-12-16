【新股IPO】清科創業1945即日起招股 入場費4444元

股權投資行業綜合服務平台清科創業（新上市編號：01945）即日（16）起至下周一（21）招股，計劃發行4,000萬股，招股價介乎9元至11元，一手400股，入場費4,444.34元；30日掛牌；獨家保薦人為富強金融資本；聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為富強證券及中金公司。

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清科創業在今次上市引入了4名基石投資者，總投資額2,440萬美元，包括高瓴資本投資1,000萬美元，尚潤聖運投資990萬美元，Applause Team Limited投資300萬美元，SCEP Master Fund投資150萬美元。

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是次集資所得，其中39.4%將用於擴大中國之業務覆蓋範圍，9.8%將用於改善線下服務產品，並捕捉綫上綫下一體化行業趨勢，5.8%將用於升級線上平台及豐富線上服務，9.9%將用於加強的銷售及營銷能力，5.6%用於擴展服務至海外新興市場，如東南亞及印度，20%將用作尋求投資及收購機會，其餘9.5%將用作額外營運資金及其他一般企業用途。

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記者：張以正