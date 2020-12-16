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【新股IPO】云想科技2131暗盤先升後跌　一手帳面最少蝕260元

新股IPO 16:18 2020/12/16

分享：

雲想科技於12月17日掛牌。

云想科技  （新上市編號：2131） 今暗盤，於富途暗表現較好，現報7.4元，較招股價6.98元高6%，一手（1000股）帳面賺420元。

券商 現報 招股價 變幅 一手賺（元） 收盤時間
富途 7.40 6.98元 6.0% 420 18：30
耀才 7.20 3.15% 220 19：30
輝立 7.20 3.15% 220 18：30

 

遠洋服務暗盤

券商 現報 招股價 變幅 一手賺（元） 收盤時間
富途 5.75 5.88元 -2.2% -65 18：30
耀才 5.70 -4.1% -120 19：30
輝立 5.77 1.9% -55 18：30

 

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 云想科技（02131） IPO

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