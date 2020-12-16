【新股IPO】云想科技2131暗盤先升後跌　一手帳面最少蝕260元

上一篇文章
【iPhone增產】蘋果明年上半年擬增iPhone產量3成 比亞迪電子創一個月新高、丘鈦科技升6%
云想科技 （新上市編號：2131） 今暗盤，於富途暗表現較好，現報7.4元，較招股價6.98元高6%，一手（1000股）帳面賺420元。
|券商
|現報
|招股價
|變幅
|一手賺（元）
|收盤時間
|富途
|7.40
|6.98元
|6.0%
|420
|18：30
|耀才
|7.20
|3.15%
|220
|19：30
|輝立
|7.20
|3.15%
|220
|18：30
遠洋服務暗盤
|券商
|現報
|招股價
|變幅
|一手賺（元）
|收盤時間
|富途
|5.75
|5.88元
|-2.2%
|-65
|18：30
|耀才
|5.70
|-4.1%
|-120
|19：30
|輝立
|5.77
|1.9%
|-55
|18：30
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具
相關文章：【新股IPO】云想科技2131追揸沽攻略 投資界料升約2成可考慮沽出
【新股IPO】德勤：明年超過10隻大型中概股來港上市 料全年集資超過4000億有望打破2010年紀錄
提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用 詳情
責任編輯：謝卓榮