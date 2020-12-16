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【新股IPO】云想科技2131暗盤一手帳面賺30元　遠洋服務6677潛水一手帳面蝕45元

新股IPO 18:35 2020/12/16

分享：

云想科技及遠洋服務於12月17日掛牌。

云想科技  （新上市編號：2131） 及遠洋服務 （新上市編號：06677） 今暗盤，於輝立暗表現較好，收報7.0元，較招股價6.98元高0.4%，一手（1000股）帳面賺30元；遠洋服務潛水收報5.79元，跌1.5%，一手（500股）帳面蝕45元。

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云想科技暗盤

券商 現報 招股價 變幅 一手蝕（元） 收盤時間
富途 6.87 6.98元 -1.6% -110 18：30
耀才 6.90 -1.2% -80 19：30
輝立 7.00 +0.4% +30 18：30
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    +2

遠洋服務暗盤

券商 現報 招股價 變幅 一手賺（元） 收盤時間
富途 5.79 5.88元 -1.5% -45 18：30
耀才 5.77 -1.1% -55 19：30
輝立 5.77 -1.9% -55 18：30

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 云想科技（02131） IPO

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