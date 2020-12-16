【新股IPO】云想科技2131暗盤一手帳面賺30元　遠洋服務6677潛水一手帳面蝕45元

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【恒指夜期】中芯國際復牌逆市挫近5% 憧憬聯儲局繼續買債恒指夜期高水（不斷更新）
云想科技 （新上市編號：2131） 及遠洋服務 （新上市編號：06677） 今暗盤，於輝立暗表現較好，收報7.0元，較招股價6.98元高0.4%，一手（1000股）帳面賺30元；遠洋服務潛水收報5.79元，跌1.5%，一手（500股）帳面蝕45元。
云想科技暗盤
|券商
|現報
|招股價
|變幅
|一手蝕（元）
|收盤時間
|富途
|6.87
|6.98元
|-1.6%
|-110
|18：30
|耀才
|6.90
|-1.2%
|-80
|19：30
|輝立
|7.00
|+0.4%
|+30
|18：30
遠洋服務暗盤
|券商
|現報
|招股價
|變幅
|一手賺（元）
|收盤時間
|富途
|5.79
|5.88元
|-1.5%
|-45
|18：30
|耀才
|5.77
|-1.1%
|-55
|19：30
|輝立
|5.77
|-1.9%
|-55
|18：30
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責任編輯：謝卓榮