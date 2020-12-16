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串流直播程式Periscope使用率低　Twitter擬於明年3月關閉服務

科技 16:40 2020/12/16

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Twitter宣布，為了削減營運成本，決定關閉旗下串流直播程式Periscope，並於2021年3月31日停止運作。

新冠肺炎疫情期間，市民長時間留在家中防疫，從而推動綫上直播串流服務。不過，最近Twitter宣布，為了削減營運成本，以及專注發展自家影片串流服務，決定關閉旗下串流直播程式Periscope，並於2021年3月31日停止運作。

據外媒報道指，Twitter於2015年收購Periscope應用程式，但近年來，Periscope的用戶使用率卻不斷下降。據分析機構Sensor Tower調查數據顯示，本年度Periscope全球下載量約680萬次，較去年同期減少7%。面臨不斷增加的營運支出成本，Twitter決定，在明年3月關閉Periscope程式，並在蘋果及Google應用程式（App）商店中移除。

<<【社交平台審查】Twitter「錯手」對特朗普帳戶設限　曾禁用戶轉貼Trump選舉爭議推文

<<Twitter公布2020年熱門關鍵字標籤　「COVID19」、「StayHome」字眼最多人用　

Twitter在官網表示，Periscope現時已禁止新帳戶註冊，在正式關閉服務之前，用戶仍可下載程式内的影片及數據。Twitter指出，Periscope大部分核心的功能，未來會逐漸移至Twitter Live自家影片的服務内。

責任編輯：李寶如

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