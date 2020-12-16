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【新股IPO】 中國氣體工業投資1940捲土重來 入場費3576元

股樓投資 16:50 2020/12/16

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中國氣體工業投資（CGII HLDGS）（新上市編號：01940）宣布重啟上市，由即日（16日）起至下周一（21日）招股，計劃發行3億股，招股價介乎1.37元至1.77元，一手2,000股，入場費3,575.67元；29日掛牌；獨家保薦人為光大證券；聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為光大證券、東吳證券(國際)及中泰國際。該股原本在11月初上市，惟突然宣布因市況未明而延遲上市計劃。

【藍月亮IPO】藍月亮6993派彩你有無份？ 專家教你升一成要放，想知詳情請按：【下一頁】

該公司為京津冀區域第二大工業氣體供應商，是次集資所得，計劃其中91.6%用於為中氣投（唐山）廠房的發展採購及搬遷空氣分離裝置，餘額作營運資金及一般公司用途。

清科創業1945即日起招股 入場費4444元，想知詳情請按：【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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