【中澳關係】澳洲將向世貿提出上訴 抗議中國對大麥徵收關稅

中國與澳洲的貿易糾紛再度升級，澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）向世界貿易組織（WTO）提出仲裁，抗議中國對來自澳洲的大麥徵收關稅。自今年起，中國已對澳洲多項產品徵收懲罰性關稅，包括牛奶、葡萄酒、牛肉等等。外界普遍認為澳洲在4月呼籲對中國的新冠病毒源頭進行獨立調查，觸發了中國的不滿。

根據《環球時報》在12月13日的報導，中國國家發改委為了穩定煤炭價格，因此減少進口澳洲煤炭。根據統計，澳洲每年出口煤炭可帶來130億澳元（約762港元）的收入，出口中國已佔數的30%。中國由10月開始就因環保原因嚴禁澳洲煤炭在華落地，並對已入口的澳洲煤炭作長時間的抽查及清關，若政策持續，澳洲煤炭或將損失對中國的一大出口市場。

中國將對澳洲紅酒進行反補貼調查 兩星期內第2次 【下一頁】

中國與澳洲今年持續在不同議題上針鋒相對，在香港為國安法立法後，澳洲宣布為港人提供特別簽證政策，引來中國不滿。外交部發言人趙立堅曾以「不管他們長五隻眼，還是十隻眼，只要膽敢損害中國主權、安全、發展利益，小心他們的眼睛被戳瞎。」來回應澳洲在內的「五眼聯盟」對港區國安法的政策。在11月30日，趙立堅在社交媒體Twitter上分享一張士兵架刀在小童頸上的圖片，並稱該為澳洲士兵殺害阿富汗平民的圖片，從而譴責澳洲。隨後澳洲總理莫里森（Scott Morrison）要求中國道歉，並稱圖片內容非事實。

有分析指出，種種事件反映澳洲在經濟上長期對中國的依賴，一旦中國對澳洲實行懲罰性關稅或貿易封鎖，將對嚴重打擊澳洲經濟。目前澳洲的葡萄酒、海鮮及煤炭已因中國的抵制出現滯銷。也有澳洲市民希望澳洲企業撤離中國，並抵制中國貨品，但成效不大。

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