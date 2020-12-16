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【iBond 2020】iBond再破頂　iBond高見104.25元

股市 19:40 2020/12/16

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iBond再破頂　iBond高見104.25元

通脹掛鈎債券iBond （04239） 今日再破頂，升0.14%，，盤中交易更高見104.25元，再創上市新高，最新報104.2元。

專家指有機構大戶追貨，主因憧憬本港疫後通脹重燃，料2022年消費物價指數（CPI）錄得逾2%升幅，跑贏iBond「包底息」兩厘。

本周多國央行將舉行議息會議，包括美國聯儲局、英倫銀行和日本央行等。當中聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場關注聯儲局會否擴大量寬規模。

此外，iBond除了在港交所（00388）創上市新高外；甚至連在銀行的埸外交易報價（OTC） 也破頂，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉剛回應查詢指，銀行最新的參考價突破104元，較昨天大約103.85元為高。專家指主因是憧憬通脹重臨，大行亦上調本港來年的消費物價指數（CPI）預測，遂吸引機構大戶的套息盤搶購，刺激債券的成交亦連日急增。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤透露，最近把明年的CPI預測上調，由原本升1.3%，現調升至1.5%，主要反映當疫苗普及化後，本港經濟逐漸復甦，積壓的消費有望重現；且料中港快通關等利好因素。

兩年後通脹率 專家料跑贏2厘「保底息」

綜合一眾專家對CPI的最新看法，現時對明年最進取的預估是星展香港經濟師謝家曦，以及瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰，齊料錄得2%漲幅，皆因疫苗面世後，未來一兩年市面將有報復式消費，今通脹重臨，以及受今年低基數效應所致。至於2022年預計，澳新銀行（ANZ）料2012年錄得2.5%升幅；遠較今年整年本港CPI罕有負0.1%；而2011年負轉正，回升1.3%為好。

若兩年後CPI錄得逾2%漲幅，由此推斷，跑贏iBond兩厘「保底息」。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020

相關文章：【iBond快滿月】iBond再破頂　專家拆解受大戶套息盤追捧

【iBond 2020】iBond連日破頂升越104元　憧憬明年疫後消費通脹重臨

編輯：吳敏芳

債券 通脹 iBond

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