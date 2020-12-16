【疫市成交】業主劈逾17%沽連平台靚海景單位 首置客唔使「5球」買到港島區兩房

疫情未見明朗，更多業主願意有更大減價空間，市場上再次「筍盤」處處。最近香港仔單幢物業四喜大廈的2房單位錄得劈價逾100萬元成交，樓價僅495萬元。

【低水屋苑】呢個屋苑位處九龍區港鐵站上蓋 呎價1.3萬餘元仲有選擇，詳見【下一頁】

香港置業營業經理郭詠詩表示，香港仔四喜大廈低座B室，向西南望海景，2房間隔，實用面積約316平方呎，設有280平方呎大平台。郭詠詩稱，單位業主以600萬元放盤約3個月，至今累減105萬元，最終獲區內客接洽，以約495萬元成交，實用呎價約15,665元，屬市價成交。據了解，買家為首置客，心儀單位合乎預算，加上景觀優質，睇樓2次即拍板入市。

【樓市現象】疫情續嚴峻業主走貨為上一減再減 累減15%才成功沽康怡3房 低市價7%，詳見【下一頁】

位於田灣石排灣道90-96號的四喜大廈，物業為單幢設計，發展商為新世界，物業於1975年入伙，樓齡45年。四喜大廈共提供54個單位，單位實用面積由316平方呎至332平方呎。

【樓市現象】業主放售樂悠居2房單位8小時極速甩貨 上車客一睇即中即以658萬購入，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍