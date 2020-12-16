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【美國大選】特朗普斥麥康奈爾太早認輸 再稱大選受操縱

環球社會熱點 17:58 2020/12/16

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美國大選結果塵埃落定，民主黨參選人拜登將成為新一任美國總統。但美國現任總統特朗普繼續於社交網站Twitter指控美國大選舞弊，又再批評電子投票機（Dominion Machines）操控選舉，把屬於他2至3%的選票轉給至拜登。特朗普同時炮轟其共和黨黨友、共和黨參議院領袖麥康奈爾 （Mitch McConnell）太早認輸，承認拜登為新總統當選人。

特朗普備戰2024年 正詢問支持者意見 【下一頁】

民主黨拜登已取得306張選舉人票，篤定成為未來美國總統。然而，特朗普一直未有承認大選結果，多次狠批選舉舞弊，並在多個州分入稟控告違憲並要求重新點票。

特朗普再度在社交網站Twitter發文表示：「Dominion電子投票機把2%至3%原屬我的選票，轉投給拜登，甚至遠遠超過改變結果的選票數量。」（Dominion Machines shifted 2-3% of Trump Votes to Biden. Far more votes than needed to sway election.）。惟其指控欠缺確實根據。

共和黨認輸？麥康奈爾促黨友別否決任命拜登 【下一頁】

此外，他亦指自己在佛羅里達州、俄亥俄州、德州等多州份贏得的選票應比預期為多，而在搖擺州份亦發生「不好的事情」（Bad things）。

特朗普同時對麥康奈爾本周二公開祝賀對手拜登當選而感到憤怒，於Twitter上大力炮轟他的行為。特朗普直指，麥康奈爾太早放棄及認輸，認為共和黨人需要學懂繼續戰鬥，形容人民都充滿憤怒。他同時強調自己是取得7,500萬選票的現任總統。

責任編輯：郭麗明

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