【美國大選】特朗普斥麥康奈爾太早認輸 再稱大選受操縱

美國大選結果塵埃落定,民主黨參選人拜登將成為新一任美國總統。但美國現任總統特朗普繼續於社交網站Twitter指控美國大選舞弊,又再批評電子投票機(Dominion Machines)操控選舉,把屬於他2至3%的選票轉給至拜登。特朗普同時炮轟其共和黨黨友、共和黨參議院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell)太早認輸,承認拜登為新總統當選人。

民主黨拜登已取得306張選舉人票,篤定成為未來美國總統。然而,特朗普一直未有承認大選結果,多次狠批選舉舞弊,並在多個州分入稟控告違憲並要求重新點票。

特朗普再度在社交網站Twitter發文表示:「Dominion電子投票機把2%至3%原屬我的選票,轉投給拜登,甚至遠遠超過改變結果的選票數量。」(Dominion Machines shifted 2-3% of Trump Votes to Biden. Far more votes than needed to sway election.)。惟其指控欠缺確實根據。

此外,他亦指自己在佛羅里達州、俄亥俄州、德州等多州份贏得的選票應比預期為多,而在搖擺州份亦發生「不好的事情」(Bad things)。

特朗普同時對麥康奈爾本周二公開祝賀對手拜登當選而感到憤怒,於Twitter上大力炮轟他的行為。特朗普直指,麥康奈爾太早放棄及認輸,認為共和黨人需要學懂繼續戰鬥,形容人民都充滿憤怒。他同時強調自己是取得7,500萬選票的現任總統。

責任編輯:郭麗明