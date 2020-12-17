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【C家教路@iM網欄】收爐月疲態顯現 反壟斷法再引板塊輪動

名人薈萃 07:31 2020/12/17

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美股上周表現開始牛皮，基金年尾「收爐」味重，截至周一（14日），本月至今表現還是納指較強，升約2%。環球經濟還是向好，美元持續眨值，美元指數維持在90左右水平，利好新興市場資金流入。港股方面，雖然英國央行批准匯豐控股（00005）等本地銀行重新派息，市場仍在等待詳細訊息，恒指本月至今表現相對較差，暫時跌約0.5%。其中主要原因是指數成份股比重調整後，網絡巨頭如騰訊控股（00700）、阿里巴巴（09988）等正面臨著反壟斷法的風波。

對大型科技企業的監管是一個全球化現象，世界其他國家關注的是社交媒體 (資訊傳播)，而中國則是在審查電子商務 (過度補貼)。暫時這些巨頭正拖累著恒指的表現，直至具體措施公佈並有機會被市場消化之前，該行業仍可能面臨壓力。正因如此，大規模的板塊輪動正在進行中，近月弱勢的醫療板塊因醫保談判首日降價幅度比預期好，重獲市場歡心，憧憬政策對業績及估值的影響可能沒想像中的嚴重。周二幾乎整個板塊都反彈，尤其市場重點關注的PD-1單抗腫瘤藥更在談判前率先炒起。若談判結果正如市場所願，早前較慘淡的信達生物（01801）或因負面消息盡現而強勢起來，因此筆者這次亦有部署小注衍生工具。

其實A股的醫療板塊最近氣氛已稍有回暖，如筆者早有部署的邁瑞醫療 (300760) 及愛爾眼科 (300015) 都在11月中回調後反彈。在互聯網短期下風的情況下，醫療板塊或可成為資金的新寵，這次醫保談判的利好消息將對板塊有個重大的支持，期望相關行業龍頭將會釋放早前積壓已久的壓力，狹淡倉的情況或會繼續出現。筆者將會持開放態度對待醫療板塊，如形勢真的向好，不排除會加大相關行業的倉位。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有匯豐控股、騰訊控股、阿里巴巴、信達生物、邁瑞醫療及愛爾眼科的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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