【櫻淘魔法棒@iM網欄】寵物零食風乾機及狗狗沖涼吹風機

產品介紹: SANAKY家用脫水風乾機

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2020年除了人要防疫外，就連家中的狗狗都少了出街，我們家有幾隻狗狗習慣星期日「一週一行」，每次出街後就要立即沖涼。幾隻狗不是每隻都喜歡沖涼，如果要牠們自動獻身，當然要「利誘」，最好就係準備一些狗零食。

如果想狗狗食得健康，當然係自家制新鮮烘乾的零食，不但健康而且價錢比市面買到的便宜。特別推介這部SANAKY家用脫水風乾機，用來烘乾雞肉片真的一流。這部機仔細細，每層277 x 248 x 35nm，還有有節能省電功能，快速烘乾，可以烘乾很多樣東西，包括包括果茶，肉乾，葯材，蔬菜及魚乾等等。

風乾機可調節升高 5層的大容量，機械控制，食品級的PP材料，250W功率，可以按不同食材來烘乾，有手動調節功能，機身底部有散熱孔。搭載熱風循環技術，熱風由下至上循環吹風，360度覆蓋面，能快速烘乾食物。

每次可以烤6-7塊雞胸肉，建議雞肉片不要切太厚，因為較烘乾時間比較長，差不多要15個小時，如果切薄一點的話，12個小時左右就能完成。一般晚上切好放進去開關打開就尤得它自己烘乾不用管了，到第二天早上才翻轉第二面。基本上聲音很細，放在廚房裡聽不到聲音。

價錢: RMB89

運費: 派寶集運 約HK$20

用家評價:

真的不錯，買來給家裡兩隻毛孩子烘肉乾的，這是鴨胸肉乾，10個小時左右就完成了，鴨胸肉切片和鴨肉擰絲都可以，感謝賣家補發的烘乾網，祝掌櫃生意興隆。

不錯，買來風乾狗子的零食，自己做乾淨健康，狗子很愛吃

產品介紹: 藍豚寵物吹水機吹毛神器

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由於家裡有幾隻狗狗，一向都是在家沖涼，遇上冬天，溫度比較低時，這部吹毛神器真的好合用，除了價錢很優惠，當然是很實用，以往用家用風筒要花近大半個小時才能吹乾少許，不但狗狗沒有耐性，而且好容易冷親。

這個吹水機可以媲美寵物美容院的設備，風力十足，雖然都有一定的聲浪，開到兩檔風速，平均噪音約77分貝，但仍然可以接受的水平。

加熱功率是1000W，有加厚型隔熱手柄。吹出來的毛都很順滑，是冬天長毛狗的恩物。

註: 上一部吹風機用了兩年就報銷，但由於大好用了，又再買同款機。

價錢: RMB288

運費: 派寶集運 約HK$30

用家評價:

東西太好用了，以前我家老大洗澡帶吹（家用電吹風）需要將近兩個小時，關鍵裡層毛不一定乾淨，今天試用了一下，半個小時搞定，簡直後悔不早點入手！ ！

我看了好久，而且查看百度了家裡兩個狗寶吹風筒根本不能滿足寶寶洗澡需求，而且特別累，這款吹水機很好解決了我的問題，說實在的感覺沒有啥噪音，就是風聲，有可能是因人而異，狗寶也沒有特別害怕，風力強勁，很喜歡物超所值，大愛ヽ(*´з｀*)ﾉ客服也貼心

聲音比較大，可以接受畢竟功率大。效果很好！三次回本的感覺😁😁 這麼大一隻狗大概十五分鐘左右吹的差不多了。

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