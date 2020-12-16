【櫻淘魔法棒@iM網欄】寵物零食風乾機及狗狗沖涼吹風機

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產品介紹: SANAKY家用脫水風乾機
2020年除了人要防疫外，就連家中的狗狗都少了出街，我們家有幾隻狗狗習慣星期日「一週一行」，每次出街後就要立即沖涼。幾隻狗不是每隻都喜歡沖涼，如果要牠們自動獻身，當然要「利誘」，最好就係準備一些狗零食。
如果想狗狗食得健康，當然係自家制新鮮烘乾的零食，不但健康而且價錢比市面買到的便宜。特別推介這部SANAKY家用脫水風乾機，用來烘乾雞肉片真的一流。這部機仔細細，每層277 x 248 x 35nm，還有有節能省電功能，快速烘乾，可以烘乾很多樣東西，包括包括果茶，肉乾，葯材，蔬菜及魚乾等等。
風乾機可調節升高 5層的大容量，機械控制，食品級的PP材料，250W功率，可以按不同食材來烘乾，有手動調節功能，機身底部有散熱孔。搭載熱風循環技術，熱風由下至上循環吹風，360度覆蓋面，能快速烘乾食物。
每次可以烤6-7塊雞胸肉，建議雞肉片不要切太厚，因為較烘乾時間比較長，差不多要15個小時，如果切薄一點的話，12個小時左右就能完成。一般晚上切好放進去開關打開就尤得它自己烘乾不用管了，到第二天早上才翻轉第二面。基本上聲音很細，放在廚房裡聽不到聲音。
價錢: RMB89
運費: 派寶集運 約HK$20
用家評價:
產品介紹: 藍豚寵物吹水機吹毛神器
由於家裡有幾隻狗狗，一向都是在家沖涼，遇上冬天，溫度比較低時，這部吹毛神器真的好合用，除了價錢很優惠，當然是很實用，以往用家用風筒要花近大半個小時才能吹乾少許，不但狗狗沒有耐性，而且好容易冷親。
這個吹水機可以媲美寵物美容院的設備，風力十足，雖然都有一定的聲浪，開到兩檔風速，平均噪音約77分貝，但仍然可以接受的水平。
加熱功率是1000W，有加厚型隔熱手柄。吹出來的毛都很順滑，是冬天長毛狗的恩物。
註: 上一部吹風機用了兩年就報銷，但由於大好用了，又再買同款機。
價錢: RMB288
運費: 派寶集運 約HK$30
用家評價:
作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介：
擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。
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撰文 : 淘寶小天后
欄名 : 櫻淘魔法棒