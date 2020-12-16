【基金投資】友邦推智能平台 助大忙人投資揀基金

2020年眨眼又來到12月，今年投資市場經歷過大跌大起，股市上半年受新冠肺炎大爆發影響而急挫，到近月各地市場已陸續收復失地，有地區的股票指數更連番破頂。你不投資理財，財不理你，開展投資永不嫌遲，不懂投資、沒有時間絕非藉口！近年，坊間不少金融機構均推出基金投資平台，助港人輕鬆入門買基金。保險公司友邦（AIA）（01299）今年5月推出智能投資選擇服務，協助投資相連壽險（投連險）的客戶進行基金投資，客戶完成風險評估後，系統會根據其投資取向提供參考投資的基金組合。自今年5月推出至10月底，表現最佳的投資組合回報逾28%，跑贏同期香港恒生指數及美國標普500指數。

友邦在今年5月18日推出智能投資選擇服務，友邦香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒受訪時表示，服務期望協助無時間、無投資知識的客戶，協助客戶更好地作出投資選擇。服務會根據客戶所做的風險評估，得出一個分數，再由金融科技及該公司投資團隊提供合適的基金選擇。

智能投資選擇服務現時適用於友邦3隻投連險產品，據他介紹，新客戶首次使用，需要經財務策劃顧問進行風險評估，舊客戶則可隨時登入該公司的應用程式，自行更新風險評估。風險評估會查問客戶的年齡、投資年期、過往曾投資的產品種類等因素，完成評估後得到一個分數，由9至50分，共42個分數，分數愈高，能承受的投資風險也愈高。友邦資產管理團隊會因應最新市況和基金表現，為不同分數的客戶提供參考投資組合，包括基金選擇、資產配置比例。

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張嘉駒即場在平板電腦上示範，不同分數的人士，投資選擇會有何分別。舉例一位客戶的分數是43分，訪問當日該服務提供了6隻基金，當中有一隻是債券，佔10%；其餘90%為5隻不同地區的股票基金。若客戶分數為44分，服務則提供了5隻基金，全部100%是股票基金，也是較高風險的投資市場。

張嘉駒表示，服務可輔助客戶投資，或當他們沒有投資點子時可參考。服務會先了解客戶可承受風險的能力，提供投資組合配置的建議比例，然後利用科技及友邦投資團隊篩選最適合的投資選項，例如視市況找出當前最適合哪一隻基金。因此，智能投資服務在訪問當日，為43分的客戶提供9：1的股債比例及6隻基金，在其他日子或市況有轉變時，股債比例及基金建議均會不同。

需留意承受能力

友邦的投資團隊為服務提供了逾120個參考投資組合，張嘉駒透露，由今年5月18日推出至今年10月底，120個組合的淨回報由7.48%至28.39%（未計保單費用），表現最佳的組合跑贏了同期的恒指及標指，同期恒指僅升0.7%（未計派息的回報），標指則升10%。「無分叻唔叻，只有分適唔適合」，張嘉駒強調，選用參考投資組合始終要看客戶的風險承受能力。他坦言，若客戶選擇了自己承受不了風險的組合，或會主動退出投資，最後反而造成損失。

張嘉駒期望，服務能為沒有足夠投資知識，或未必有時間的「大忙人」客戶作投資選擇，「幫客戶7x24在彈指之間管理、簡單用到，又有專業團隊Backup。」他又說，服務也設有基金甄選器，客戶可自行揀選基金種類、市場、風險水平或特定基金公司；服務最近亦加入了到價提示，提醒客戶在指定價位購入基金。

可作長綫投資計劃

值得留意，智能投資選擇服務雖然不設基金轉換費，由於客戶使用服務需投保友邦的投連險，保單會收取行政費、保險徵費，各基金亦會收取基金管理費。此外，投資者要留意基金轉換需時2至4個工作天，因有機會涉及跨公司的基金，基金價格確認亦需要時間。

張嘉駒表示，透過投連險買基金，較適合中長綫投資，作長遠的儲蓄。他續說，投連險有特色是同時兼具人壽保障及投資成分，「有人壽保障，有助於傳承，靈活性較高，因為去世後受益人即時獲賠償。相對地其他資產，遺產承辦手續複雜和較長。」他透露40歲或以上的顧客，較多會一筆過投保投連險，而年輕顧客則較多定期月供，月供金額低至每月數百元。

投連險作為長綫投資計劃，張嘉駒提醒客戶要定期檢視，「很多人開頭（投資）做很多功課，但買完會放一二邊。」最好每3個月檢視投資組合，因應個人財務狀況，每年亦要一次大檢。

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投保投連險vs.直接買基金

利用投連險投資基金，與直接買基金不同，投資者宜審視自身理財目標及狀況，再決定是否選用投連險作投資。據投資者及理財教育委員會（投委會）的資料，投保投連險會成為保險合約的保單持有人，指定受益人享有身故賠償的權益，而身故賠償則與選擇的基金表現相關。相反，基金的投資者是基金單位持有人或股東；一旦身故，該等權益將成為遺產的一部分。

此外，投委會提醒，投連險是一種長期產品（保單年期可長達20年或以上），且設有長鎖定期，故不適合有短期或中期流動資金需要的人士。提早退保或需繳付高昂的手續費，會令已繳保費出現大額虧損。相反，基金的投資期較靈活，可隨時開始或暫停投資。

至於回報，基金的回報會根據基金表現，通常參考其全部相關投資的資產淨值計算。投連險下投資選項的回報則由保險公司根據保單條款釐定，表現未必完全對應所選的基金表現。

收費方面，投資基金一般會收取認購費、管理費、信託費及保管費等費用。投連險則會收取行政管理費、保險收費、提取款項及退保收費等。部分產品會有前期收費，於保單初期被先行扣除的費用及收費較高，或會令保單初期可用作投資的保費金額減少。

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責任編輯：葉卓偉