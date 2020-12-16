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【美國大選】特朗普備戰2024年 正詢問支持者意見

環球政治 15:15 2020/12/16

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美國大選結果塵埃落定，民主黨的拜登成為美國候任總統，但總統特朗普遲遲未肯認輸。不過，特朗普似乎已為2024年的美國大選備戰，特朗普競選團隊向特朗普支持者發電郵，詢問特朗普應否再在2024年參選。

只欠金正恩 巴西、墨西哥總統祝賀拜登當選 【下一頁】

美國《今日美國》 （USA Today）報道指，特朗普競選團隊周二晚上向支持者發送電郵，內文附有連結，讓支持者投票特朗普應否參加2024年的美國大選。

郵件內文指：

「請放心，你的總統將永遠不會停止為你及你的家人而戰。他將盡一切努力，確保將美國放在首位。這就是為什麼他要求我們，向你們提出這個非常重要的問題。」

（Rest assured, YOUR President will NEVER stop fighting for YOU and YOUR family. He will do whatever it takes to ensure America is put FIRST, which is why he asked us to reach out with ONE very important question.）

共和黨認輸？麥康奈爾促黨友別否決任命拜登 【下一頁】

不過，特朗普尚未正式認輸。白宮新聞發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）周二亦未有回答，民主黨拜登是否已勝出美國大選。麥克納尼當時僅指，會交由特朗普回應。

責任編輯：林嘉莉

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