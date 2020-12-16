中芯主將傳不和聯合CEO突請辭　空降副董事長年薪是其逾3倍

▲ 中芯主將傳不和聯合CEO突請辭 空降副董事年薪是其逾3倍

中芯國際 （00981） 昨晚宣布，委任台積電TSMC（台：2330）前高層蔣尚義為副董事長及戰略委員會成員，今日即傳出中芯執行董事及聯合首席執行官梁孟松擬辭任的消息，累中芯H股今日一度停牌，午後復牌股價急跌。

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梁蔣此前同為台積電大將

梁孟松與蔣尚義是具有台積電研發背景的大將，蔣尚義2006年升職，梁孟松傳以為可接任其研發職位，但最終台積電外聘新人。梁孟松在2009年轉投三星旗下，協助其製程大躍進，再在2017年加入中芯，在其帶領下，同樣令中芯的技術實力大幅提升。蔣尚義則在2013年從台積電退休，2016年加入中芯任獨立非執行董事，後轉到武漢弘芯半導體擔任行政總裁。

梁孟松擬辭任聯席CEO、傳不解蔣尚義任命【下一頁】

蔣年薪為梁3倍以上

外界以「師徒大戰、中芯內鬥」來形容今次事件，並對此多番猜測。台灣媒體今日即比較中芯給予梁蔣二人的待遇。根據中芯國際昨晚公告蔣尚義出任該公司執行董事、副董事長及戰略委員會成員，他有權根據聘用合約獲得年度固定現金酬金計67萬美元（約523萬元）及年度激勵。而據梁孟松3年前獲聘為中芯共同執行長及執行董事時，中芯於港交所發布公告，梁孟松有權獲得稅後20萬美元（約156萬元）的年度現金酬金，換言之，蔣年薪是梁的3倍以上。

雖然梁的年薪遠低於蔣尚義，但今年5月26日中芯曾公告指，發出235.97萬份認股權給8位董事，其中梁孟松獲得65.91萬份股權，與董事長周子學併列第一，而購股權的行使價為18.096元。

中芯今日中午發公告指，公司目前正積極與梁孟松核實其真實辭任的意願。外界密切關注中芯會如何留人。

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編輯：吳敏芳