【遙距營商計劃】D-Biz至今近2.6萬宗申請獲批　總資助額約14億元

▲ 創新及科技局局長薛永恒表示，截至12月15日已處理28,038宗D-Biz申請，當中25,930宗獲批，涉及的總資助額約14億元，平均每宗獲批約6萬元。（資料圖片）

政府在「防疫抗疫基金」下推行「遙距營商計劃」（D-Biz），創新及科技局局長薛永恒今日書面回應立法會議員詢問時表示，今年5月18日至10月31日期間共收到38,572宗申請，當中約95%的申請來自中小企。截至12月15日已處理28,038宗申請，當中25,930宗獲批，涉及的總資助額約14億元，平均每宗獲批約6萬元。

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薛永恒補充，截至12月15日，只有2,108宗申請被拒，仍在處理餘下的申請。不過，有3,416間企業在申請獲批後，沒有接受申請結果，又或因未有在限期前向秘書處提交所需文件，而被視為放棄參與計劃。

至於當局會否考慮將該計劃恆常化，他則指，計劃是在「防疫抗疫基金」下推出的有時限措施，沒有計劃重新接受申請或上調每間企業最高可獲的資助總額，但企業可申請「創新及科技基金」轄下的「科技券」，現時每間合資格企業可獲最高60萬元的累計資助額以進行最多6個項目，而每個獲批項目可獲資助最多四分之三的開支，即企業只須承擔不少於四分之一的項目成本。

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責任編輯：朱悅瀅

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