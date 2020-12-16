【玩鑽世界@iM網欄】又近年尾及聖誕 細數鑽石市場新趨勢

接近年尾及聖誕節，送禮或求婚客人特別多，留意到除了圓形白鑽的4C標準一如既往地受到關注外，客人亦偏向喜歡某類鑽石或設計，相信會成為鑽石市場上的趨勢。

⦁ 彩鑽





^各色彩鑽

除了圓形白鑽，彩鑽亦甚受追棒，黃、藍、紅、橙、綠⋯⋯彩鑽世界擁有無窮可能性，獨特的色彩令人為之著迷，每一顆都是獨一無二，與白鑽不同，彩鑽價值主要由顏色、色彩濃淡、稀有程度而定，稀有的顏色在市場上可說是「買少見少」。沒有一顆彩鑽是一模一樣，對於厭倦傳統白鑽的買家及投資者這是絕佳的選擇。



^心形彩鑽是很多受男仕選購禮物時的首選



⦁ 黑鑽



^黑色鑽石

有別於一般鑽石，「閃耀」、「通透」、「明亮」這些特質黑鑽通通沒有；偏偏黑鑽低調、型格、神秘的個性令它越來越受歡迎，甚至得到男性青睞，突破了部份消費者認為鑽石是「女性專屬」的想法。雖然暫時在市場上黑鑽並非十分普遍，但隨著追求與眾不同的消費者大增，漸漸亦多了黑鑽首飾的選擇，尤其是男性消費者的市場。



^以黑鑽為主石的戒指



^黑鑽線戒



^男仕黑鑽戒指



⦁ Halo

Halo絕對不是新興的設計，但這種鑲嵌款式一直高企人氣榜，無論戒指、吊嘴、耳環都深受歡迎，原因是鑲嵌後旁邊的圍鑽能把原有鑽石襯托得更大、更閃、更亮白，原理有如鮮花旁的小綠葉「牡丹雖好，還需綠葉扶持」。



^Halo戒指





^Halo吊嘴





^Halo耳環



⦁ 組合式鑲嵌

這種方式把不同形狀的鑽石融合一體，可展現出個人風格、特色，拼湊出專屬的獨特設計，適合喜歡別樹一格的您。



^玫瑰切工梨型綠鑽(Rose Cut Pear Shaped Diamond)配搭兩顆梯形配鑽(Tapered Baguette)



^枕型黃鑽(Cushion Cut Diamond)配搭四顆欖尖形(Marquise Cut Diamond)及一顆梨形配鑽(Pear Shaped)



⦁ Remounting

重新鑲嵌，這是最大的趨勢之一。由上一代承傳下來的珠寶除了回憶還有價值，但有時候不論設計或物料難免過時；重新設計，盛載著上一代的愛，將現有鑽石融入新設計，為新的珠寶首飾添上多一層意義。





^由上一代承傳下來的戒指，重新鑲嵌前





^經過重新設計及鑲嵌，為戒指再次注入活力，煥然一新



不同的設計款式或鑽石類別沒有特定的好與不好，千變萬化只視乎是否適合自己，大家選購時可多參考不同款式呢！

作者_莉雨晨簡介：

承傳了媽媽熱愛首飾的DNA，自小已接觸鑽石首飾，從裸鑽到彩鑽，從國際大品牌到本地小店，從珠寶展到拍賣會；交過不少「學費」，遇過各樣趣事，目前專注鑽石採購、設計、製作工藝及銷售工作，將學到的竅門和經驗與讀者分享。

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