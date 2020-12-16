【大行報告】滙豐研究調升小米目標價7％　預期手機內地市佔率可達20％　

滙豐環球研究發表報告，指雖然面對行業競爭激烈，但預期小米集團（01810）手機在內地市場佔有率，在2021年將由12.5%大幅提升至20%，上調其目標價7.3%，由28.7元升至30.8元，評級維持「持有」。

截至今日（16日）2時半，小米股價報29.25元，微跌1%，成交額40億元。

報告指出，小米智能手機份額在上半年保持增長勢頭，現寺小米正努力擴展其線下分銷網絡，積極與歐洲的移動運營商建立合作伙伴關系，推動小米智能手機出貨量在未來強勁增長；由於供應有限且代工廠產能緊張，小米積極地從高通和聯發科取得芯片供應。

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根據IDC的數據，小米在第3季度在內地獲得市場份額2.7%，希望小米第4季繼續增長份額；榮耀（Honor）品牌需要花費時間來增加銷量，因為5G芯片供應緊張，榮耀在2021年中期之前不太可能采購5G芯片。

該行預期小米第4季智能手機出貨量將達到4,350萬部，並提升2021及2022年預測分別上調為2.02億和2.33億部，主要是為了反映對中國和歐洲市場的信心提高，該行估計小米將在中國的市場份額從今年的12.5%，明年擴大到20%。

報告又指，估計第3季末小米在分銷渠道中智能手機庫存的數量超過900萬部，年底將為400萬至500萬部，認為庫存增長主要是為了準備分銷網絡擴展。小米最近在中國主要通過在線渠道進行交易，認為該公司需要擴大線下分銷網絡，避免去庫存風險。而小米最近配股及發行可轉換債券集資250億元人民幣，可增加集團競爭優勢。

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記者：李兆明