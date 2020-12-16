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【BNO移民】11個月內錄3萬份BNO寄件　Spaceship加推「移民搬家」空運服務

商業 14:13 2020/12/16

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過去一年，港人對國際物流的需求有增無減，快遞服務網上即時比較及預約平台Spaceship首11個月的訂單總額高達3000萬港元，為港人運送超過88,000宗訂單， 當中包括300萬個口罩及30,000份BNO寄件訂單。

【BNO移民】遠東發展英國大舉建屋　擬以「熟悉名字」吸引赴英港人

Spaceship 行政總裁及聯合創辦人林煥枝（Chilam）表示，「由今年年頭至今，我們見到不同時間港人對於國際物流都有不同的需要，由去年底12月至今年6月持續寄BNO續期申請去英國，自2月起疫情來襲，2至6月由海外寄口罩、護目鏡、保護衣等防疫物資回港為主；及後疫情席捲全球，6月至8月，防疫物資由香港寄往全球。」

Spaceship 在2020年中開始至今就接獲超過2,000個查詢有關國際搬運、移民搬家，當中最熱門查詢國家亦以英國為首。眼見港人移民需求持續，Spaceship 推出全新的Spaceship move 國際移民搬家服務，最快2日送到。

該服務將以空運方式，全球上門點對點搬運，更可靈活輕易控制寄運日數，更切合用家移民計劃需要。收費以每箱貨件定價，不設搬運數量限制，按用家需要自由選擇寄多少。

【BNO移民】英國裁員人數創歷史新高　37萬人飯碗不保

【寵物旅遊】寵物旅遊商機大？　Pet Holidays一站式人寵旅遊　獲過半回頭客

責任編輯：葉泳珊

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