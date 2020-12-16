【5G手機】5G手機需求急增　傳蘋果計劃2021上半年增產30%

▲ 新冠肺炎期間，市場對於5G手機的需求量急增，有傳Apple計畫將2021上半年的iPhone產量提升至9,600萬部，較今年同期增長30%。

蘋果（Apple）在今年10月的iPhone發布會中，首次推出搭載5G傳輸功能的 iPhone 12系列手機。特別是在新冠肺炎期間，市場對於5G手機的需求量急增，有傳Apple計畫將2021上半年的iPhone產量提升至9,600萬部，較今年同期增長30%。

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據日經新聞報道，蘋果已要求供應商在明年上半年生產9,500萬至9,600萬部iPhone，包括最新的iPhone 12系列，以及較早的iPhone 11和iPhone SE。有知情人士透露，蘋果預計在2021全年生產多達2.3億部iPhone，與去年的產量相比增加20%；不過iPhone的產量目標，仍將根據消費者的需求變化而定期調整。

據悉，蘋果2021年上半年的生產計劃已經確定，前景相當光明。iPhone 12 Pro和12 Pro Max的需求勝於預期，而iPhone 12的銷售表現符合預期，而尺寸最小的iPhone 12 mini的銷情則表現不佳。

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事實上，蘋果在2018年與2019年連續兩年的出貨量都出現下滑。根據市場研究機構IDC的調查數據顯示，在今年頭9個月，iPhone出貨量約為1.16億部，按年下滑1%。根據IDC的數據，智能手機行業目前面臨兩大挑戰，不但要解決零件供應短缺的問題，同時也要爭奪華為被封殺後所留下的市場份額。

責任編輯：施雯雯