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【室內設計】夫婦花約16萬裝修286呎蝸居　兩房變一房　善用窗台作多功能位置

理財智慧 19:00 2020/12/16

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在香港置業難，可以尋找一個實用面積高的樓盤更難。當中，間隔問題「多籮籮」，出現好幾個窗台佔用屋中空間問題均最為常見，如果應用在不足300平方呎的細單位上，就令整體格局感望落更細。有夫婦花約16萬元聘請室內設計師裝修兩房單位的「蝸居」，JP interior Ltd. 室內設計師Patrick接受《iMoney》訪問表示，裝修後的單位變為一房格局，並擴闊大廳，又把窗台與傢俱「融合」，以騰出更多空間。

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今期「精明裝修」的單位位於沙田金獅花園，實用面積約為286平方呎的兩房單位。由於廚房和廁所問題不大，所以Patrick便著重重新規劃兩間睡房和大廳。裝修後，他把兩間睡房拆掉變為一房，設趟門玻璃。單位客廳延伸至飯廳為深藍色的單邊牆，為避免造成焗促感，其他牆邊以白色為主，並以深色傢俱襯托，打造成原木系小居的風格。

【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？:【下一頁

客廳向飯廳內分別裝上採用了路軌燈和吊燈。單位原本採「眼鏡房」間格，因此大廳也較為細小，Patrick便把兩間房拆掉後，藉此擴大大廳範圍，由108平方呎，變為160平方呎。「這兩位業主是年青人，因為他們未有小朋友，所以我就將兩間房拆曬之後，將靠近廁所後面嗰個房變做主人房。」

 

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Patrick在睡房中的窗台內設置了一個雙人床，可以三邊落地，但原來也花了不少功夫。「其實唔夠400呎單位做雙人床要三人床雙邊落地係比較困難，通常你都係見（床）泊埋牆，可能係單邊落地或者兩邊落地。」於是，Patrick便先把儲物台升高，再訂造雙人床把其推入窗台內。

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大廳其中一個窗台作為儲物櫃之餘，也是一張餐桌位置的長櫈，從而變為一個飯廳空間。大廳窗台約24吋、深度約60厘米，Patrick便設計一個有40厘米深度的儲物櫃，而窗台剩餘的位置則被製成一個小梳化。因應業主會邀請朋友、父母作客的需要，他又訂造了一張高1050毫米、長1.4米飯桌，並放置在小梳化前方。

詳情請看687期《iMoney Focus》精明裝修。

 

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責任編輯：黎淑雯
 

設計師 設計 裝修設計 金獅花園

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