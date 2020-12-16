【企業盈喜】信義光能料今年純利升近1倍 獲高盛上調目標價 重申買入

信義光能（00968）昨日發盈喜，料截至今年底，純利能錄得75%至95%的升幅，而去年的年度純利為24.2億元。高盛表示，看好信義光能領先的市場份額及能夠快速擴張產能，並重申「買入」評級，將目標價由15元上調至17.1元。信義光能今早曾升至年內高位15.7元，其後倒跌3.1%，現報13.82元，成交16.6億元。

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信義光能指，純利大升主要是因為市場需求強勁連同產能上升，太陽能玻璃產品銷量上漲、太陽能玻璃產品平均價上升、生產效率提高以及部分原材料及能源成本下降。

高盛認為，2021年至2022年，太陽能玻璃的供應和需求會大致持平。由於雙層玻璃模組採用加快，預計至2023年其滲透率將達58%，而2019年的滲透率只有12%。

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高盛指出，現時太陽能玻璃新增供應有限，因新增產能通常要6個月後才能提高使用率，故預期太陽能玻璃供應會持續緊張，有助明年太陽能玻璃價格維持在每平方米40元人民幣。而信義光能的主要優勢在於能夠迅速擴張產能及強勁的成本優勢。

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