  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (三) 17:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【企業盈喜】信義光能料今年純利升近1倍 獲高盛上調目標價 重申買入

股樓投資 16:29 2020/12/16

分享：

信義光能（00968）昨日發盈喜，料截至今年底，純利能錄得75%至95%的升幅，而去年的年度純利為24.2億元。高盛表示，看好信義光能領先的市場份額及能夠快速擴張產能，並重申「買入」評級，將目標價由15元上調至17.1元。信義光能今早曾升至年內高位15.7元，其後倒跌3.1%，現報13.82元，成交16.6億元。

貓眼娛樂傳逾9000萬元 中標康文署票務系統合約  詳情請看[下一頁]

信義光能指，純利大升主要是因為市場需求強勁連同產能上升，太陽能玻璃產品銷量上漲、太陽能玻璃產品平均價上升、生產效率提高以及部分原材料及能源成本下降。

高盛認為，2021年至2022年，太陽能玻璃的供應和需求會大致持平。由於雙層玻璃模組採用加快，預計至2023年其滲透率將達58%，而2019年的滲透率只有12%。

[滙豐控股5] 傳滙豐擬1億歐元 出售希臘業務   詳情請看[下一頁]

高盛指出，現時太陽能玻璃新增供應有限，因新增產能通常要6個月後才能提高使用率，故預期太陽能玻璃供應會持續緊張，有助明年太陽能玻璃價格維持在每平方米40元人民幣。而信義光能的主要優勢在於能夠迅速擴張產能及強勁的成本優勢。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

上一篇文章

【互聯互通】料債券南向通於明年推出　李小加指中港加強互聯互通為大勢所趨

下一篇文章

【新股IPO】清科創業1945即日起招股 入場費4444元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知
【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級
【大行點睇】大和指保險股有四至六成上升空間　予7股「買入」評級
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目
【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？