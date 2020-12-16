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海洋公園因政府補助上財年扭虧盈餘19億 收入按年挫6成

Hot Talk 13:36 2020/12/16

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得益於政府補助，海洋公園至6月底財年盈餘19億。

海洋公園公佈截至6月底年度業績，收入按年挫59%至7.17億元，經營虧損淨額錄得11.7億元，但得益於已收到的政府補助金合共約30.8億元，海洋公園由虧轉盈，年度盈餘19.2億元。

立法會財務委員會在5月核准撥款54.26億元，支持海洋公園營運、償還商業貸款及相關融資費用，以及支付完成大樹灣重建計劃的費用。

時任海洋公園主席孔令成表示，新冠疫情對全球社會和經濟造成突如其來及史無前例的衝擊，感謝政府撥款54億元資助，令公園獲得急需的資源，得以在前所未有的財務困境中於新財年繼續營運，亦令公園有機會重新思考，重新定出未來業務發展方向。

海洋公園2020至2021財年新主席劉鳴煒則表示，履新後首要任務是全力推進公園變革，目前正在檢視公園的重點策略和營運模式，並研究各種短期及長遠發展機會，務求善用公園多年來教育及保育上的往績及實力，同時逐步脫離傳統主題公園的營運模式，令公園更進一步。

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編輯：陳健婷

海洋公園 劉鳴煒

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