【美國疫情】FDA批家用測試工具 20分鐘知結果

新冠病毒疫苗審批工作不斷取得突破，病毒的檢測工具審批亦有進展，美國監管機構周二批准當地首款無須醫生處方的家用新冠病毒檢測工具，民眾將可自行在藥房購買。檢測工具由澳洲一間生物科技公司研發，準確度達到96%。

【新冠疫苗】FDA：Moderna疫苗高度有效 料周四批緊急授權【下一頁】

【輝瑞疫苗】特朗普將接種 但由醫療團隊決定最佳時機【下一頁】

美國食品及藥物管理局（FDA）宣布，批准使用澳洲生物科技公司Ellume研發的一款新冠病毒快速測試工具，民眾日後可無須醫生處方在藥房購買工具，從鼻腔收集樣本進行測試，20分鐘便知結果。

Ellume發言人表示，測試工具定價約30美元。不過初期供應量有限，預計下月僅可生產300萬劑，而目前美國每日檢測次數達到200萬次，公司稱會在明年上半年逐漸增加產量。

美國疫情嚴重，衛生專家一直強調，十分需要快速知結果的家用測試工具，讓民眾及早知道自己是否染疫，避免與人接觸。現行的病毒測試，往往要醫療專家在實驗室進行，效率相對較低。

【美國大選】共和黨認輸？麥康奈爾促黨友別否決任命拜登【下一頁】

【新冠疫苗】4國已訂夠全國接種 加拿大覆蓋率最高（附各國訂購情況）【下一頁】

責任編輯：林建忠