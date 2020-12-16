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微軟針對蘋果M1晶片釋出程式更新　改善Mac用戶體驗

科技 14:16 2020/12/16

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微軟（Microsoft）日前宣布，特別針對新Mac機作出Microsoft 365 for Mac的應用程式更新。

蘋果（Apple）剛於上月舉行「One More Thing」發布會，推出全新搭載M1晶片的Mac mini、MacBook Air以及13吋MacBook Pro，微軟（Microsoft）日前就宣布，特別針對新Mac機作出Microsoft 365 for Mac的應用程式更新，讓Office應用程式在Mac上能夠運行得更加順暢。

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根據Microsoft的說法，發布更新後，用戶可以檢查Mac App Store，在Microsoft應用中使用AutoUpdate或等待自動更新。一些核心Office應用程式，包括Outlook、Word、Excel、PowerPoint和OneNote等，現在都可以在搭載M1的Mac上原生運行。這些應用程式不但運行速度更快，還經過重新設計，以切合macOS Big Sur的外觀。

另外，Microsoft同時宣佈，現在提供更新的Mac版Outlook應用程式，包括對iCloud帳戶的支援，亦允許用戶處理個人電子郵件、聯繫人和日曆等，並將於未來數周內推廣至Mac用戶的Outlook。

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Microsoft表示，正在努力將M1支援引入其他微軟的應用程式，包括Teams for Mac。微軟同時一直在重新設計其一些Mac版Office應用程式，為Word、Excel、PowerPoint和OneNote提供更新的Office Start體驗，並將於下月開始提供。

責任編輯：施雯雯

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