  • 15°C
香港時間 : 20201216日 (三) 23:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】FDA指Moderna疫苗安全 料美國周四批緊急授權

環球社會熱點 16:47 2020/12/16

分享：

新冠肺炎疫情之下，美國加快新冠疫苗評估。美國食品及藥物管理局（FDA）周二稱，Moderna的新冠疫苗「沒有特別的安全問題」。FDA旗下疫苗諮詢委員會周四將召開審批會議，有望批准緊急授權Moderna疫苗，Moderna疫苗將成為美國第2款可供使用的新冠疫苗。

美FDA指Moderna疫苗 符合緊急使用要求 【下一頁】

FDA就Moderna疫苗發布長達54頁文件，指Moderna疫苗，「沒有特別的安全問題」（no specific safety concerns）。

FDA對該疫苗的3萬人臨床試驗作出評估，發現Moderna疫苗的效用率達94.1%，接種新冠疫苗後只出現最常見的輕微副作用，包括頭痛、發燒，肌肉及關節疼痛等，很少機會出現嚴重不良反應。

FDA上周亦在旗下的疫苗諮詢委員會，召開輝瑞疫苗審批會議前發表建議。即使有關建議並無約束力，但委員會大多數會取納提議。委員會周四將就Moderna疫苗召開審批會議，料會通過Moderna疫苗的緊急授權。

美國開打「第一針」特朗普：恭喜美國 【下一頁】

Moderna及輝瑞疫苗兩者的最大分別之處在於其儲存溫度。輝瑞疫苗需儲存在攝氏零下70度的環境，在運送疫苗時存在一定困難。Moderna疫苗則可於攝氏零下約20度的環境運送及保存6個月，和一般冰箱的溫度接近。

  Moderna疫苗 輝瑞疫苗
疫苗種類 RNA核酸疫苗 RNA核酸疫苗
存放溫度 約攝氏-20度冷凍，
可存放6個月以上		 約攝氏-70度冷凍
兩劑接種時間 相隔28天 相隔21天
疫苗效用率 95% 90%
申請使用年齡 18歲以上人士 16歲以上人士

兩者疫苗的劑量均為兩針，其中Moderna疫苗在接種第一針後，於28天後才可接種第2針，而輝瑞疫苗兩針的接種時間則相隔21天，需時相對較短。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【美國疫情】「恐比911多」美疾控警告未來3個月死亡飆
2020/12/11
【美國疫情】「恐比911多」美疾控警告未來3個月死亡飆
【新冠疫苗】兒童孕婦接種安全性存疑 美國下月起試驗
2020/12/14
【新冠疫苗】兒童孕婦接種安全性存疑 美國下月起試驗
【輝瑞疫苗】美國開打第一針 特朗普：恭喜美國
2020/12/15
【輝瑞疫苗】美國開打第一針 特朗普：恭喜美國
【輝瑞疫苗】美國優先為醫護長者接種 輝瑞CEO都要等
2020/12/15
【輝瑞疫苗】美國優先為醫護長者接種 輝瑞CEO都要等
【美國疫情】白宮有官員據報 染新冠肺炎重症需截肢
今日
【美國疫情】白宮有官員據報 染新冠肺炎重症需截肢
疫情 傳染病 疫苗 Moderna（美：MRNA） 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 新冠肺炎疫情 美國

上一篇文章

工作人員涉違防疫規定 湯告魯斯怒斥全場錄音流出

下一篇文章

【美國大選】特朗普備戰2024年 正詢問支持者意見
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】網上瘋傳「面癱照」原來是假 去年已流傳
【輝瑞疫苗】網上瘋傳「面癱照」原來是假 去年已流傳
【美國大選】「另類選舉人」曾助甘迺迪當選 惟特朗普難抄橋成功
【美國大選】「另類選舉人」曾助甘迺迪當選 惟特朗普難抄橋成功
【英國疫情】英格蘭發現新變種新冠病毒 或為擴散成因
【英國疫情】英格蘭發現新變種新冠病毒 或為擴散成因
【移民澳洲】移民減令樓市供過於求 拖低主要城市樓價
【移民澳洲】移民減令樓市供過於求 拖低主要城市樓價
新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間23:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月16日 時間23:00）
【美國大選】特朗普未必輸？共和黨推「另類選舉人」為其投票
【美國大選】特朗普未必輸？共和黨推「另類選舉人」為其投票